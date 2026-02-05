Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

  • Новость часаГлава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Тысячи молдавских детей лишаются возможности получить гражданство
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Куба обновила план перехода к военному положению
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 22:07 • Новости дня

    Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

    Глава МИД Ирана Аракчи отправился в Оман на переговоры с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Оман, где планируется обсудить возможности достижения соглашения по иранской ядерной программе на переговорах с США, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Аббас Аракчи возглавил делегацию иранских дипломатов, отправившихся в Оман. Визит связан с проведением переговоров по иранскому ядерному досье с представителями США, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что цель переговоров – поиск справедливого соглашения по вопросам иранской ядерной программы.

    Самолет спецпредставителя США Стива Уиткоффа приземлился в Маскате, где ожидается возобновление переговоров с иранской стороной по ядерному вопросу.

    Вашингтон принял просьбу Тегерана о переносе предстоящей встречи по иранской ядерной программе в Оман вместо Турции.

    3 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    Комментарии (12)
    5 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Иран задержал в Персидском заливе два танкера

    Fars: Иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера

    Иран задержал в Персидском заливе два танкера
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Персидском заливе иранские военные задержали два танкера с более чем миллионом литров контрабандного топлива и экипажем из 15 иностранцев, сообщает Fars.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе, передает РБК. По данным иранских военных, оба судна подозреваются в перевозке контрабандного топлива. В ходе досмотра на борту обнаружили более миллиона литров топлива.

    Всего на задержанных кораблях находились 15 иностранных членов экипажа. Всех задержанных передали представителям судебных органов для дальнейших разбирательств и возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС КСИР задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. В 2024 году военные КСИР также задержали в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом.

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива, рассчитывая заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США, в том числе поставок оружия в обмен на газ, сообщает Politico.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.

    Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».

    В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.

    Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Европейские страны разработали план по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.

    Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Европейский союз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски на фоне напряженности с Вашингтоном.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    Комментарии (12402)
    3 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Reuters: США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные открыли огонь по беспилотнику, предположительно иранского производства, когда тот приблизился к авианосцу в Аравийском море на опасное расстояние, сообщает агентство Reuters.

    Военные США сбили предполагаемый иранский дрон, который приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и неназванного представителя американских властей.

    По данным источника агентства, инцидент произошел во вторник. Сообщается, что беспилотник был уничтожен сразу после того, как приблизился к авианосцу ВМС США.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке, а также о том, что США готовы вести диалог с Ираном по сделке.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Foreign Affairs: Россия наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжает удерживать значительный авторитет на Ближнем Востоке и усиливает свои позиции в Западной Африке, даже несмотря на санкции и давление со стороны Запада, пишет Foreign Affairs.

    В материале  Foreign Affairs подчеркивается, что западным странам пока не удалось добиться от России сокращения международной активности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности.

    МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана
    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры между США и Ираном должны включать тему о ракетном арсенале Тегерана и другие вопросы, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио, в то время как Тегеран пообещал обсуждать только ядерную программу, а не ракеты.

    Переговоры между странами, проходящие на фоне опасений военной конфронтации, запланированы на пятницу, 6 февраля. Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились обсуждением давнего ядерного спора с западными странами, передаёт Reuters.

    Об этом же сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Данные журналиста американского портала Axios Барака Равида об отмене переговоров не верны.

    «Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», сказано в его сообщении в соцсети Х.

    Разногласия по поводу масштабов переговоров и отсутствие согласия относительно места проведения встречи вызвали сомнения в том, состоится ли она, оставив открытой возможность того, что президент США Дональд Трамп может осуществить свою угрозу ударить по Ирану.

    В среду, отвечая на вопрос о том, следует ли беспокоиться верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, Трамп заявил телеканалу NBC News: «Я бы сказал, что ему следует очень беспокоиться. Да, ему следует». И добавил, что «они ведут с нами переговоры», но не стал вдаваться в подробности.

    «Если иранцы захотят встретиться, мы готовы», – заявил ранее Рубио. Но уточнил, что переговоры должны будут включать, помимо ядерного конфликта, темы о дальности действия баллистических ракет Ирана, его поддержку группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению.

    Однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что переговоры будут касаться только иранской ядерной программы, а ракетная программа «снята с повестки дня».

    Второй высокопоставленный иранский чиновник сказал, что Тегеран приветствует переговоры по ядерному спору, но настойчивое стремление США к решению неядерных вопросов может поставить переговоры под угрозу.

    Первоначально встреча планировалась в Турции, но затем их решено было провести в Омане.

    Рубио заявил, что американский посланник Стив Уиткофф готов к переговорам, но место проведения «всё еще уточняется», поскольку Иран ранее согласился на определенный формат.

    Позже издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в среду США заявили Ирану о несогласии с требованиями Тегерана об изменении места и формата переговоров.

    Как сообщает Axios, американские чиновники рассмотрели просьбу о смене места проведения, но затем решили отклонить её.

    «Мы сказали им: либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего», –приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника.

    Иран хотел, чтобы встреча состоялась в Омане в качестве продолжения прежних переговоров по его ядерной программе, заявил чиновник. Это было сделано для того, чтобы избежать расширения дискуссий на такие вопросы, как баллистические ракеты Тегерана.

    По словам представителя стран Персидского залива, планы переговоров, которые будут проходить при посредничестве нескольких стран, всё ещё в стадии доработки. Он добавил, что обсуждения начнутся с ядерной проблемы, а затем поэтапно перейдут к другим темам.

    Эти дипломатические усилия предпринимаются после угроз Трампа о военных действиях против Ирана во время подавления протестов в январе и развертывания дополнительных военно-морских сил в Персидском заливе. После того, как прошлым летом Израиль и США бомбили Исламскую Республику, возобновившиеся трения вызвали опасения среди региональных государств по поводу крупного конфликта, который мог бы обернуться против них самих или привести к долгосрочному хаосу в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    @ Sebastian Kahnert/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Планировавшаяся на 6 февраля встреча представителей США и Ирана по вопросу ядерной программы в Омане не состоится из-за отказа иранской стороны, сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    Намеченные на 6 февраля переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые должны были пройти в Омане, были отменены, передает ТАСС со ссылкой на американский портал Axios. Журналист Барак Равид сообщил об этом со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных американских чиновников.

    В своей публикации в социальной сети X он заявил: «Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей». По данным журналиста, инициатором срыва выступил Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    США сохранили планы переговоров с Ираном после инцидента с БПЛА

    Белый дом: США сохранили планы переговоров с Ираном после инцидента с БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы по проведению переговоров между Соединенными Штатами и Ираном на текущей неделе остались в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что обсуждения намечены, несмотря на инцидент с уничтожением иранского беспилотника, передает ТАСС.

    «У президента Дональда Трампа есть ряд вариантов на столе (в отношении Ирана), это касается в том числе применения военной силы», – добавила Ливитт.

    Напомним, США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море.

    Ранее портал Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке.

    Тегеран выразил желание провести встречу с американской делегацией не в Стамбуле, а в Омане, предложив также изменить привычный формат дискуссии.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 10:37 • Новости дня
    AP: Иран ищет способа добиться справедливых переговоров с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранский президент Масуд Пезешкиан дал указание внешнеполитическому ведомству страны организовать диалог с Вашингтоном, основанный на принципах справедливости и равноправия.

    Глава иранского государства заявил о готовности к диалогу на фоне высокой напряженности в отношениях двух стран, передает Associated Press.

    Политик отметил, что решение принято после просьб дружественных правительств региона ответить на предложение американской стороны.

    «Я поручил министру иностранных дел, при условии наличия подходящей обстановки... добиваться справедливых и равноправных переговоров, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности», – написал он в соцсетях.

    Это заявление сигнализирует о поддержке курса на переговоры со стороны верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    По данным агентства, Турция ведет закулисную работу по организации встречи, пока спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершает поездку по Ближнему Востоку.

    Советник Хаменеи Али Шамхани допустил, что контакты могут начаться в непрямом формате и касаться исключительно ядерных вопросов. Он исключил возможность передачи обогащенного урана России, подчеркнув, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, но ожидает ответных шагов.

    Президент США Дональд Трамп ранее включил иранскую ядерную программу в список требований для любых соглашений. Американский лидер выразил желание заключить сделку, но предупредил о негативных последствиях в случае неудачи дипломатических усилий.

    Напомним, в Иране указывали, что могут снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это».

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф называл ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем. Также американская сторона намекала на высокую вероятность удара по Ирану.

    Москва называла требования США к Ирану ультиматумом.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 03:50 • Новости дня
    Советник Хаменеи заявил о готовности Ирана снизить уровень обогащения урана

    Советник Хаменеи Шамхани: Иран готов снизить уровень обогащения урана до 20%

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это», заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

    «Уровень обогащения в 60% можно сократить до 20%, если их [США] это беспокоит, но они должны заплатить за это», – приводит слова Шамхани ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    Он добавил, что обогащение урана до 60% используется Ираном для противодействия действиям врагов и подготовки к переговорам. Также Шамхани подчеркнул, что Тегеран не видит оснований для вывоза запасов урана за пределы страны и не намерен этого делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф перечислил ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем. США намекали на высокую вероятность удара по Ирану. В мае МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 05:57 • Новости дня
    Axios: США согласились перенести встречу с Ираном из Турции в Оман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон принял просьбу Тегерана провести предстоящую встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции, сообщил арабский источник.

    Американская администрация пошла навстречу иранскому руководству в вопросе переноса места встречи, указал источник журналиста Axios Барака Равида, передает РИА «Новости».

    Стороны соберутся в Омане в ближайшую пятницу.

    Ранее Тегеран заявлял о скорой встрече своих представителей и представителей Вашингтона для переговоров.

    До этого сообщалось, что Иран потребовал сменить место переговоров с США.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 02:38 • Новости дня
    Иран подтвердил планы провести переговоры с США в ближайшие дни

    Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США запланированы на ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни планируется встреча представителей Ирана и Соединенных Штатов, обсуждается выбор страны для проведения переговоров, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    «Переговоры запланированы на ближайшие дни, в настоящее время проводятся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано», – приводит слова Багаи ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Он отметил, что выбор места и времени не рассматриваются как сложный вопрос, эту тему не следует делать поводом для обсуждения в СМИ. Дипломат также добавил, что страны региона, такие как Турция и Оман, сообщили, что готовы принять переговоры у себя. Иран считает это ценным предложением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море. Белый дом сохранил планы переговоров с Ираном после инцидента с БПЛА. Иран настоял на изменении места и формата будущих переговоров с США.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании России навязывать посредничество на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не навязывает себя в посредники на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке с заинтересованными странами, не предлагая себя в качестве посредника и не навязывая свое вмешательство, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ко Дню дипломатического работника заявил, что Москва не навязывает себя в посредники при урегулировании обострения на Ближнем Востоке, передает RT.

    Лавров отметил, что в контактах с Израилем, Ираном или США Москва «просто обсуждает эту ситуацию». По его словам, Россия продолжает вести диалог со всеми сторонами, но не претендует на роль основного медиатора в переговорах.

    Лавров отметил, что Израиль, США и Иран знают о намерениях Москвы внести вклад в решение ситуации и обеспечить выполнение ранее достигнутых соглашений.

    Министр иностранных дел России также указал на взрывоопасность нынешнего обострения между США и Ираном для всего Ближнего Востока. По словам Лаврова, в регионе слишком много потенциальных «мин», которые могут спровоцировать эскалацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о направлении значительных военных сил в сторону Ирана и выразил надежду на заключение новой сделки, исключающей возможность создания иранского ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ходе операции «Полуночный молот» и предупредил о возможных более жестких действиях в будущем.

    Ранее Россия предупредила о рисках дальнейшего применения военной силы на Ближнем Востоке, особенно против Ирана.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Небензя выразил надежду на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Небензя понадеялся на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется на способность США проявить мудрость в отношении Ирана, так как военные решения недопустимы и опасны, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Небензя назвал единственным жизнеспособным способом разрешения противоречий по иранскому вопросу, в том числе по ядерной программе, – «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».

    «Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу» – заявил постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана в Омане.

    Комментарии (0)
    Главное
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Москвичи назвали свои заветные мечты
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации