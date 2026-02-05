Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Переговоры между странами, проходящие на фоне опасений военной конфронтации, запланированы на пятницу, 6 февраля. Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились обсуждением давнего ядерного спора с западными странами, передаёт Reuters.

Об этом же сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Данные журналиста американского портала Axios Барака Равида об отмене переговоров не верны.

«Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», сказано в его сообщении в соцсети Х.

Разногласия по поводу масштабов переговоров и отсутствие согласия относительно места проведения встречи вызвали сомнения в том, состоится ли она, оставив открытой возможность того, что президент США Дональд Трамп может осуществить свою угрозу ударить по Ирану.

В среду, отвечая на вопрос о том, следует ли беспокоиться верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, Трамп заявил телеканалу NBC News: «Я бы сказал, что ему следует очень беспокоиться. Да, ему следует». И добавил, что «они ведут с нами переговоры», но не стал вдаваться в подробности.

«Если иранцы захотят встретиться, мы готовы», – заявил ранее Рубио. Но уточнил, что переговоры должны будут включать, помимо ядерного конфликта, темы о дальности действия баллистических ракет Ирана, его поддержку группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению.

Однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что переговоры будут касаться только иранской ядерной программы, а ракетная программа «снята с повестки дня».

Второй высокопоставленный иранский чиновник сказал, что Тегеран приветствует переговоры по ядерному спору, но настойчивое стремление США к решению неядерных вопросов может поставить переговоры под угрозу.

Первоначально встреча планировалась в Турции, но затем их решено было провести в Омане.

Рубио заявил, что американский посланник Стив Уиткофф готов к переговорам, но место проведения «всё еще уточняется», поскольку Иран ранее согласился на определенный формат.

Позже издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в среду США заявили Ирану о несогласии с требованиями Тегерана об изменении места и формата переговоров.

Как сообщает Axios, американские чиновники рассмотрели просьбу о смене места проведения, но затем решили отклонить её.

«Мы сказали им: либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего», –приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника.

Иран хотел, чтобы встреча состоялась в Омане в качестве продолжения прежних переговоров по его ядерной программе, заявил чиновник. Это было сделано для того, чтобы избежать расширения дискуссий на такие вопросы, как баллистические ракеты Тегерана.

По словам представителя стран Персидского залива, планы переговоров, которые будут проходить при посредничестве нескольких стран, всё ещё в стадии доработки. Он добавил, что обсуждения начнутся с ядерной проблемы, а затем поэтапно перейдут к другим темам.

Эти дипломатические усилия предпринимаются после угроз Трампа о военных действиях против Ирана во время подавления протестов в январе и развертывания дополнительных военно-морских сил в Персидском заливе. После того, как прошлым летом Израиль и США бомбили Исламскую Республику, возобновившиеся трения вызвали опасения среди региональных государств по поводу крупного конфликта, который мог бы обернуться против них самих или привести к долгосрочному хаосу в Иране.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.