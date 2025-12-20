Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности
Африканские государства все заметнее влияют на мировую политику, а Россия усилила поддержку региона в вопросах нацбезопасности и борьбы с терроризмом, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам форума партнерства Россия-Африка.
Приветственное слово Владимира Путина на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства Россия-Африка зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
В послании подчеркивается, что «африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике».
Путин отметил, что за последнее время сотрудничество России и Африки стало значительно активнее на различных направлениях. Россия оказывает поддержку странам Африки в вопросах национальной безопасности, решении продовольственной проблемы, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В приветствии отдельно говорится о содействии преодолению последствий природных катастроф и противодействию опасным эпидемическим заболеваниям.
Президент России подчеркнул важность конструктивного диалога с африканскими государствами и значимость партнерства между Россией и Африкой в современных условиях.
Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.
Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире принял Сергея Лаврова.