Лавров: Запад потратил на переворот на Украине в разы больше, чем заявляла Нуланд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что коллективный Запад направил на подготовку переворота на Украине суммы, превышающие заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Коллективный Запад потратил на подготовку госпереворота на Украине в 2014 году значительно больше, чем ранее заявляла бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, об этом в интервью телеканалу RT сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Украину они, как у нас говорят, «пасли» с 1990-х годов. Потратили миллиарды долларов. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не так давно призналась, что непосредственно подготовка госпереворота в феврале 2014 года стоила пять млрд долларов. Убежден, что общая цифра расходов, потраченных на Украину с момента обретения ею независимости, в несколько раз больше», – сказал Лавров.
По словам главы МИД, Запад начал оказывать влияние на Украину ещё с 1990-х годов, выделяя крупные финансовые средства для поддержки различных процессов. Лавров подчеркнул, что реальные траты Запада многократно превышают публично озвученные суммы, а участие США и их союзников в событиях февраля 2014 года было масштабным и долгосрочным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев заявил, что после переворота на Украине преимущества получили так называемые сатанисты (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ), которых он обвинил в использовании ситуации.