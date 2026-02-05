Москвичи назвали свои заветные мечты

Tекст: Алёна Задорожная

«Я бы изобрел телепорт. Очень хочется экономить время и быстро передвигаться», – признался москвич. «А я бы хотела снова прожить период с 20 до 30 лет», – фантазирует девушка.

Другие подходят к вопросу более философски. «Я бы сделала так, чтобы человек сам решал, когда уходить из жизни. Также, чтобы можно было подарить свою жизнь кому-то другому», – поделилась женщина. «Мечта – это делать, что хочешь, и быть свободным», – отметил молодой человек.

Впрочем, другие связывают мечты с вполне бытовыми вещами. «Я бы забрала всю свою семью, мужа, и отправилась бы на Мальдивы», – мечтает молодая девушка. «А я бы починил везде дороги», – указал мужчина.

«Моя мечта – это квартира в Москве. Для ее покупки нужно действительно быть всемогущим», – добавил еще один из опрошенных. «Если б мои желания ничем не ограничивались, я бы хотела иметь большой дом, с огромной гостиной на первом этаже, где уютно и горит камин. Ох… Я сейчас расплачусь», – поддержала тему недвижимости другая девушка.

Духовная составляющая также оказалась в списке заветных мечтаний москвичей. «Самое лучшее в жизни – любить и быть любимым», – уверена женщина. «Заветная мечта – не сожалеть ни о чем, ни о каких своих поступках», – признается молодой человек. «Я пожелал бы себе бесконечного здоровья», – говорит другой респондент. «А я бы хотел ничего не бояться», – поделился парень.

«Я мечтаю, чтобы нас не «поглощали» цифровые гаджеты и работа. Мне кажется, так люди будут счастливее и смогут сделать гораздо больше, чем сейчас, продуктивных и созидательных вещей», – детализирует женщина.

Иные связывают собственное благополучие с социальной ответственностью. «Я бы хотел, чтобы в поликлиниках и больницах было все необходимое», – признается парень. Между тем представители молодого поколения хотят посмотреть мир. «Я бы посетила Японию, затем отправилась в дайвинг-тур и каталась бы на лыжах», – мечтает девушка.

«Я просто хочу посмотреть, как живут другие люди. Во-первых, это интересно. А во-вторых, не даром же говорят, что хорошо там, где нас нет», – улыбнулась горожанка. «А моя мечта – семья с четырьмя детьми и большой дом», – резюмировал молодой человек.

