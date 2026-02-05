Лавров отверг предположения о готовности России к атаке на Европу

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления о возможном нападении России на Европу являются глупостью, передает ТАСС. По его словам, подобные утверждения появляются из-за незнания истории.

Лавров прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее говорил о необходимости готовиться к войне против России к 2029–2030 годам.

«Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали», – подчеркнул Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО готовятся к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии.

Россия заявила о готовности ответить на любые враждебные действия Европы, такие как размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприация российских активов.

Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО глупостью.