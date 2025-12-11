Лавров заявил о планах НАТО усилить силы у границ России и Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на посольском круглом столе, министр отметил, что европейские страны «вынашивают планы наращивания своих сил и средств прямо на границах Союзного государства», передает ТАСС.

Особое внимание Лавров уделил ситуации в Польше. По его словам, в этой стране анонсировано увеличение производства 155-миллиметровых боеприпасов в 30 раз, что, по мнению министра, свидетельствует о серьезных планах Запада по усилению военной инфраструктуры у российских границ.

Ранее Лавров сообщил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.