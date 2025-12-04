Bloomberg: Италия отказалась участвовать в закупке оружия для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Италия считает преждевременным участие в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины в условиях продолжающихся мирных переговоров, передает Bloomberg.

Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни заявил журналистам в Брюсселе: «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не потребуется». По его словам, в случае прекращения огня будут необходимы иные меры, например гарантии безопасности.

Это первое столь четкое указание на изменение позиции правительства Джорджи Мелони по украинскому вопросу после финансовых трудностей и напряженности внутри коалиции. Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, однако становится первой европейской страной, открыто призывающей не поставлять Украине дополнительное вооружение во время переговоров о прекращении огня.

В октябре после некоторого колебания Италия уже выражала готовность участвовать в программе PURL, которая была создана после сокращения американских поставок вооружений Украине летом. Суть инициативы в том, что союзники могут закупать для Украины оружие производства США по согласованной схеме.

По данным Bloomberg, дискуссии по поводу мира на Украине пока не принесли ощутимых результатов. На фоне таких заявлений итальянского политика оборонное лобби Европы – Ассоциация аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности – призывает страны продолжить наращивать производство вооружений, несмотря на возможность перемирия между Киевом и Москвой.

Украина же заявила о необходимости дополнительного финансирования в размере 1 млрд евро (1,2 млрд долларов) в рамках программы PURL для усиления обороны в зимний период. Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, к этой инициативе присоединились около двух третей стран альянса.

Страны НАТО ранее усилили давление на союзников из-за поставок американского оружия на Украину.

Германия выделила 500 млн долларов на приобретение американского вооружения для Киева.