На «Армии-2024» показали новейшие бронежилеты для саперов «Оберег»

Tекст: Алексей Дегтярев

Эта экипировка предназначена для саперов, она отличается легкостью и мобильностью, ее уже используют специалисты по гуманитарному разминированию в новых регионах, сообщили в корпорации, передает ТАСС.

Кроме того, ее используют инкассаторы. В линейке бронежилетов есть модифицированный штурмовой бронежилет класса защиты Бр5. «Обереги» производит тульский завод «Октава» в составе Ростеха.

«Оберег-С» предназначен для взрывотехников, у него есть баллистические пакеты класса защиты С2 и Бр1+, вес изделия – до 5 кг. Такой жилет может выдерживать попадание пистолетных пуль, осколков, защищает от основных типов современных противопехотных мин.

Гендиректор «Октавы» Павел Павленко пояснил, что «Обереги» пользуются повышенным спросом, все их модификации прошли испытания, получили сертификаты. Объем выпуска экипировки по сравнению 2023 годом вырос в несколько раз, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.