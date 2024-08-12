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Путин: Российские ноу-хау в области вооружений доказали эффективность на поле боя
Многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент России Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума «Армия-2024».
Глава государства отметил, что на форуме развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем, передает ТАСС. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.
«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», – сказал Путин.
Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».