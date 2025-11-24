Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Путин обратил внимание на износ школ и детсадов в Мурманской области
Путин: Более 70% школ и детсадов в Мурманской области требуют капремонта
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратил внимание на критическую ситуацию с состоянием школ и детских садов региона.
«Андрей Владимирович, поскольку вы затронули вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания: все, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?» – отметил Путин, передает ТАСС.
Чибис сообщил президенту, что региональные власти активно работают над решением этой проблемы. По его словам, за последние несколько лет было построено восемь новых детских садов, благодаря чему очередь в такие учреждения полностью ликвидирована. В 2024 году открылась современная школа в Мурманске, первая с советского времени, где внедрены новые образовательные технологии и развита профориентация по направлениям, связанным с Арктикой, отметил губернатор.
Путин обратил внимание на то, что новые инициативы вызывают интерес у школьников. Кроме того, Чибис рассказал президенту о плохом состоянии детской больницы в Мурманске. Он пояснил, что большинство корпусов больницы были переоборудованы из общежитий еще в советское время, и попросил поддержки для строительства нового медицинского объекта.
Губернатор подчеркнул, что строительный проект уже имеет территорию и техническое решение, и важно, чтобы он получил федеральное финансирование в 2027 году.
Напомним, Путин в понедельник встретился с Чибисом в Кремле. Глава государства и губернатор обсудили перспективы газификации Мурманской области.