Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.3 комментария
СК возбудил дело после нападения на школьника в Подмосковье
В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после нападения на семиклассника его одноклассником.
В пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области уточнили, что инцидент произошел с участием учащихся седьмого класса, а пострадавшему подростку 13 лет, передает ТАСС.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», – заявили в ведомстве.
Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу.