Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в том, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 21 февраля: по данным полиции, неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки и скрылся с места происшествия вместе со спутником.

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель Красносельского района, задержанный сотрудниками уголовного розыска Центрального района. По информации МВД, мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении и осквернении мемориальных сооружений.

