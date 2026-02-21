Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в том, что он потушил Вечный огонь на Марсовом поле, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ночь на 21 февраля: по данным полиции, неизвестный залил огонь жидкостью из бутылки и скрылся с места происшествия вместе со спутником.
Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 50-летний житель Красносельского района, задержанный сотрудниками уголовного розыска Центрального района. По информации МВД, мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о повреждении и осквернении мемориальных сооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе полицейские задержали женщину за то, что она грела ноги на Вечном огне. На Урале женщина потушила Вечный огонь похоронным венком.