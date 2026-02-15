Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.3 комментария
Посол России Кузнецов заявил об отсутствии намеков на смену курса Финляндией
Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
По его словам, намеков на изменение антироссийского курса в политике Финляндии не наблюдается, передает РИА «Новости». Кузнецов добавил, что нынешняя финская элита продолжает придерживаться конфронтационного курса в отношении России, стремясь нанести ей политико-экономическое поражение.
Кузнецов подчеркнул, что смягчения риторики со стороны представителей финского руководства не происходит. Он отметил, что даже отдельные заявления о возможном восстановлении диалога с Москвой в будущем воспринимает как вынужденную демонстрацию «адекватной реакции» на изменяющуюся геополитическую обстановку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил о намерении создать самые сильные арктические силы в регионе.
Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности назвал Россию «проигравшей в конфликте».
Минобороны Финляндии сообщило о появлении на территории страны подразделения связи НАТО.