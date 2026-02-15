Польша развернула разведбатальон у границ России и Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

Новое военное подразделение – 16-й разведывательный батальон – было развернуто на востоке Польши, примерно в 85 километрах от границы с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24. Подразделение разместилось в селе Конечки, в области Элк Варминско-Мазурского воеводства, а казарменный комплекс уже полностью готов к приему военнослужащих.

По данным радиостанции, новый батальон должен стать ключевым элементом разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Военные отмечают, что подразделение будет «глазами и ушами» восточного фланга НАТО, а его задачи напрямую связаны с усилением обороны на этом участке.

Мэр города Элк Томаш Осевский подчеркнул, что эти инвестиции принесут пользу не только жителям города и региона, но и всему восточному флангу Североатлантического альянса. Решение о создании 16-го разведывательного батальона принял министр национальной обороны Польши еще в октябре 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.



