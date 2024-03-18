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    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

    16 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», – сказал Песков ТАСС.

    Напомним, что во время публичного выступления ко Дню святого Патрика Байден в грубой форме призвал членов Конгресса США противостоять Путину, назвав его «бандитом»

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

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    15 марта 2024, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России

    Путин: Более 2,5 тыс. украинских военных пытались атаковать приграничные территории России

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные пытались атаковать Россию с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, но нигде успеха они не имели, сообщил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    15 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    Байден опять допустил некорректное высказывание в адрес Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

    Во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, Байден призвал членов Конгресса США поддержать Украину. «Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад. И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», – цитирует его высказывание ТАСС.

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. Он заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».

    По мнению Путина, в  тот раз американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    До этого Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    15 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ
    Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы Российского государства, он выбрал онлайн-голосование.

    Владимир Путин проголосовал на выборах президента с помощью онлайн-голосования, передает РИА «Новости».

    Видеозапись с тем, как Путин голосует на выборах, опубликована в Telegram-канале Кремля.

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    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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    17 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил СК обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами – участниками специальной военной операции, он поручил Следственному комитету России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76.

    На сайте Кремля сообщается, что СК поручено обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

    Доклад поручено представить до 1 июля.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    16 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что Путин поговорил по телефону с Лукашенко, передает ТАСС.

    В последний раз Путин и Лукашенко общались по телефону после проведения парламентских и местных выборов в Белоруссии,обсуждали актуальные вопросы развития отношений двух стран, сотрудничество и стратегическое партнерство.

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    17 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.

    По итогам обработки 57,37% протоколов Путин получил 87,26% голосов, то есть 50,06% от общего числа проголосовавших. За него проголосовали 27,41% участников дистанционного электронного голосования в 28 регионах и 89,1% участников ДЭГ в Москве.

    Таким образом, Путин гарантированно одерживает победу в первом туре, возможность проведения второго тура исключается. Для победы в первом туре кандидат должен получить поддержку более половины проголосовавших на выборах, передает ТАСС.

    Результат Путина в 2024 году превосходит итоги выборов 2018 года, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

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    15 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу президент работает в Ново-Огареве, в середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами СБ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Путин выступит со вступительным словом и обозначит темы для обсуждения.

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    17 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, есть условия дальнейшего движения вперед, заявил Владимир Путин, побеждающий на выборах президента страны.

    Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве.

    Он поблагодарил граждан России, «которые пришли на избирательные участки и проголосовали». Путин заявил: «Мы все – одна команда», – передает ТАСС.

    Результаты выборов Путин назвал свидетельством «доверия со стороны граждан страны и их надежда на то», что российская власть «все сделает так, как запланировано», передает РИА «Новости».

    По его словам, малое число жалоб в избирательном штабе говорит о качестве работы. Он заявил, что ему в этот вечер очень приятно быть со своей командой и соратниками. Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба и назвал очень важной для страны их работу: «Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу, это была такая масштабная, большая, очень важная – что вас агитировать, вы и сами все знаете – очень важная для страны работа, которая помогает нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, к которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед».

    «Чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании (Федеральному собранию). Спасибо вам большое!» – сказал он.

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    15 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Песков сообщил, что «первым делом» утром проголосовал онлайн

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал на выборах главы государства и сделал это онлайн.

    «Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно», – сказал представитель Кремля, добавив, что делает так «уже много лет подряд», передает ТАСС.

    Также представитель Кремля сообщил, что как только президент Владимир Путин проголосует, об этом появится информация. «Конечно же, он примет участие в голосовании», – отметил Песков.

    «Накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании», – напомнил Песков.

    Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 30%.

    Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно, можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

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    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными». Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

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    17 марта 2024, 22:51 • Новости дня
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В некоторых регионах России обработано 100% протоколов на президентских выборах, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин.

    Все голоса подсчитаны в новых регионах России. В ДНР Путин набирает 95,23%, в ЛНР – 94,12% голосов, в Херсонской области – 88,12%, в Запорожской области – 92,83%, передает ТАСС.

    На Чукотке за Путина проголосовали 90,49% жителей, в Якутии – 87,79%, в Хабаровском крае – 80,06%, в Магаданской области – 84,89%, в Забайкальском крае – 87,71%, в Сахалинской области – 86,37%, в Хакасии – 85,28%, в Амурской области – 86,97%, в ЕАО – 92,35%.


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    17 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин набрал более 87% голосов после обработки ЦИК 30% протоколов
    Путин набрал более 87% голосов после обработки ЦИК 30% протоколов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    Вторую строчку занимает Николай Харитонов (КПРФ) с 3,96%, третью – Владислав Даванков («Новые люди») с 3,81%, четвертую – Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,01%, передает RT.

    Напомним, по результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента Путин набрал 87% голосов. Опрос ФОМ показал результат 87,8%.

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    17 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов
    ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% по итогам обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    Николай Харитонов (КПРФ) получает 4,11% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») – 4,01%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,11% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано уже 100% протоколов. Во всех этих регионах победу одержал Владимир Путин.

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