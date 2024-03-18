Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

«Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

«Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».







Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

«Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.