16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе
Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.
«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.
Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».
«Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».
О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.