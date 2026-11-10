Президент Таджикистана прибыл в Москву на саммит ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву на саммит ОДКБ

Tекст: Валерия Городецкая

Глава республики прилетел в Москву во вторник, сообщается на сайте пресс-службы президента Таджикистана. «Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан встретили высокопоставленные представители Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву для участия в заседании.