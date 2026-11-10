В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Президент Таджикистана прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву на саммит ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Глава республики прилетел в Москву во вторник, сообщается на сайте пресс-службы президента Таджикистана. «Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан встретили высокопоставленные представители Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.
Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву для участия в заседании.