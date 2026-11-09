  • Новость часаРоссийская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине
    Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    9 ноября 2026, 22:18 • Справки

    Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

    Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    Предотвращение засоров и защита от поломок

    Одной из основных причин, по которой необходимо регулярно чистить посудомоечную машину, является предотвращение засоров. В процессе эксплуатации жир и мельчайшие частицы пищи неизбежно попадают внутрь устройства. Эти остатки могут оседать на фильтрах и форсунках разбрызгивателей, постепенно забивая их.

    По данным экспертов по ремонту бытовой техники, ухудшение циркуляции воды из-за засоров приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В долгосрочной перспективе это может вызвать перегрев двигателя и, как следствие, дорогостоящий ремонт или полную замену устройства.

    Проверять и очищать фильтр посудомоечной машины рекомендуется не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить накопление крупных частиц пищи.

    Борьба с бактериями, плесенью и неприятными запахами

    Влажная, теплая и часто замкнутая среда внутри посудомоечной машины создает идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени. Если машину не чистить регулярно, эти микроорганизмы могут активно развиваться, становясь источником неприятного запаха, который будет распространяться как внутри машины, так и на только что вымытой посуде.

    Более того, некоторые виды бактерий, такие как Escherichia coli (кишечная палочка) или Salmonella, могут выживать в условиях посудомоечной машины и представлять потенциальную угрозу для здоровья.

    Журнал Environmental Science & Technology публиковал исследования, подтверждающие наличие различных микроорганизмов на внутренних поверхностях посудомоечных машин, если их регулярно не дезинфицировать.

    Защита от накипи и повышение энергоэффективности

    В регионах с жесткой водой одной из главных проблем является образование известкового налета или накипи. Этот налет оседает на нагревательных элементах, сенсорах и внутренних поверхностях машины. Накипь действует как изолятор, заставляя нагревательные элементы работать интенсивнее для достижения заданной температуры. Это не только снижает эффективность нагрева, но и значительно увеличивает энергопотребление устройства. Со временем толстый слой накипи может привести к перегоранию нагревательного элемента.

    Регулярное использование средств для удаления накипи может значительно продлить срок службы посудомоечной машины и сократить расходы на электроэнергию.

    Сохранение качества мойки и блеска посуды

    Загрязненные разбрызгиватели, забитые форсунки и фильтры напрямую влияют на качество мытья посуды. Когда струи воды не могут свободно циркулировать или равномерно распределяться, посуда остается с разводами, пятнами от воды или даже частицами неотмытой еды. Это сводит на нет все усилия по мытью и заставляет перемывать посуду вручную.

    Чистые разбрызгиватели обеспечивают оптимальное давление и распределение воды, гарантируя, что моющее средство достигнет всех поверхностей посуды, а она сама будет сиять чистотой после каждого цикла.

    Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) рекомендует проводить глубокую чистку посудомоечной машины не реже двух-четырех раз в год, в зависимости от интенсивности использования и жесткости воды.

    Частота чистки зависит от интенсивности использования:

    После каждого цикла:

    – Удаляйте крупные остатки пищи из фильтра.

    – Протирайте резиновый уплотнитель дверцы.

    Еженедельно:

    – Промывайте фильтр под проточной водой.

    – Проверяйте, не засорились ли отверстия разбрызгивателей.

    Ежемесячно:

    – Проводите глубокую очистку с помощью специальных средств или натуральных аналогов.

    – Очищайте дренажный шланг от засоров.

    Раз в 3–6 месяцев:

    – Делайте генеральную чистку: мойте все съемные детали, проверяйте состояние уплотнителей.

    При появлении запаха или ухудшении мойки внеплановая чистка поможет быстро решить проблему.

    Чем и как эффективно чистить посудомоечную машину: комплексный подход

    Для достижения наилучших результатов можно использовать как специализированные средства, так и проверенные народные методы, дополняя их простыми инструментами.

    Специализированные чистящие средства

    Современный рынок предлагает широкий ассортимент специализированных средств для чистки посудомоечных машин. Эти продукты разработаны для комплексного решения проблем: они эффективно растворяют жировые отложения, удаляют известковый налет (накипь) и нейтрализуют неприятные запахи. Многие из них содержат компоненты, обладающие антибактериальным эффектом, что помогает бороться с микроорганизмами, скапливающимися во влажной среде машины.

    Рекомендуется использовать такие средства согласно инструкциям производителя, обычно запуская цикл мойки без посуды.

    Производители бытовой техники, такие как Bosch, Miele, Siemens, Electrolux, Whirlpool, Beko, Hotpoint-Ariston и Candy, часто рекомендуют использовать фирменные очистители или средства, разработанные специально для их оборудования, для оптимального ухода.

    Проверенные народные методы

    Помимо коммерческих продуктов, существуют доступные и экологичные народные методы, которые не менее эффективно справляются с загрязнениями в посудомоечной машине:

    Лимонная кислота

    Отличное средство для борьбы с накипью. Для глубокой очистки рекомендуется засыпать 100 граммов лимонной кислоты в отсек для моющего средства и запустить полный цикл мойки при высокой температуре (например, 65 °C или выше) без посуды.

    Исследования показывают, что лимонная кислота эффективно разрушает карбонатные отложения, улучшая работу нагревательных элементов.

    Столовый уксус

    Прекрасный дезинфектор и нейтрализатор запахов. Налейте 200 мл белого столового уксуса в чашу, которую поместите на верхнюю полку посудомоечной машины, и запустите цикл с горячей водой. Уксус помогает растворить жир, уничтожить бактерии и устранить затхлый запах, который часто возникает из-за скопления микробов.

    Американская ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) часто упоминает уксус как безопасное и эффективное средство для периодической очистки.

    Пищевая сода

    Используется для мягкой очистки стенок и фильтра. Можно посыпать емкость для моющего средства или дно машины 1/2 чашки соды и запустить короткий цикл мойки. Сода обладает абразивными свойствами, которые помогают удалить налипшие частицы пищи, а также абсорбирует запахи. Для ручной чистки фильтра и уплотнителей можно сделать пасту из соды и воды.

    Необходимые инструменты для ручной чистки

    Помимо моющих средств, для тщательной очистки понадобятся и простые инструменты:

    Зубная щетка

    Идеально подходит для очистки труднодоступных мест, таких как углы, щели и мелкие детали фильтра, или уплотнителей дверцы, куда не достанет губка.

    Губка или микрофибровая салфетка

    Применяются для протирания внутренних стенок, резиновых уплотнителей и внешней поверхности машины. Микрофибра особенно эффективна для удаления разводов и жирных следов.

    Деревянная зубочистка (или тонкая проволока)

    Незаменимый инструмент для прочистки засорившихся форсунок разбрызгивателей. Мелкие отверстия в разбрызгивателях легко забиваются остатками пищи и накипью, что нарушает равномерное распределение воды. Аккуратное прочищение этих отверстий зубочисткой восстановит оптимальное распыление.

    Регулярное использование этих методов и инструментов не только продлит срок службы вашей посудомоечной машины, но и обеспечит идеальную чистоту и гигиену вашей посуды.

    Как продлить срок службы посудомоечной машины

    – Используйте соль для смягчения воды (если у вас жесткая вода).

    – Не перегружайте машину – посуда не должна блокировать разбрызгиватели.

    – Проветривайте после каждого использования – оставляйте дверцу приоткрытой.

    – Выбирайте качественные моющие средства – дешевые порошки могут оставлять налет.

    Вывод

    Регулярный уход за посудомоечной машиной – залог ее долгой и эффективной работы. Достаточно тратить 10–15 минут в месяц на чистку, чтобы избежать серьезных поломок и всегда получать идеально вымытую посуду. Следуйте этим рекомендациям – и ваша техника прослужит вам годы!

    Главное
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Глава Пентагона анонсировал брифинг по теме своего возможного импичмента
    Белый дом закрыли из-за аварии и драки водителя с Секретной службой
    Племянник рассказал о состоянии тренера Татьяны Тарасовой
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации