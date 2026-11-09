Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

Tекст: Ольга Никитина

Предотвращение засоров и защита от поломок

Одной из основных причин, по которой необходимо регулярно чистить посудомоечную машину, является предотвращение засоров. В процессе эксплуатации жир и мельчайшие частицы пищи неизбежно попадают внутрь устройства. Эти остатки могут оседать на фильтрах и форсунках разбрызгивателей, постепенно забивая их.

По данным экспертов по ремонту бытовой техники, ухудшение циркуляции воды из-за засоров приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В долгосрочной перспективе это может вызвать перегрев двигателя и, как следствие, дорогостоящий ремонт или полную замену устройства.

Проверять и очищать фильтр посудомоечной машины рекомендуется не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить накопление крупных частиц пищи.

Борьба с бактериями, плесенью и неприятными запахами

Влажная, теплая и часто замкнутая среда внутри посудомоечной машины создает идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени. Если машину не чистить регулярно, эти микроорганизмы могут активно развиваться, становясь источником неприятного запаха, который будет распространяться как внутри машины, так и на только что вымытой посуде.

Более того, некоторые виды бактерий, такие как Escherichia coli (кишечная палочка) или Salmonella, могут выживать в условиях посудомоечной машины и представлять потенциальную угрозу для здоровья.

Журнал Environmental Science & Technology публиковал исследования, подтверждающие наличие различных микроорганизмов на внутренних поверхностях посудомоечных машин, если их регулярно не дезинфицировать.

Защита от накипи и повышение энергоэффективности

В регионах с жесткой водой одной из главных проблем является образование известкового налета или накипи. Этот налет оседает на нагревательных элементах, сенсорах и внутренних поверхностях машины. Накипь действует как изолятор, заставляя нагревательные элементы работать интенсивнее для достижения заданной температуры. Это не только снижает эффективность нагрева, но и значительно увеличивает энергопотребление устройства. Со временем толстый слой накипи может привести к перегоранию нагревательного элемента.

Регулярное использование средств для удаления накипи может значительно продлить срок службы посудомоечной машины и сократить расходы на электроэнергию.

Сохранение качества мойки и блеска посуды

Загрязненные разбрызгиватели, забитые форсунки и фильтры напрямую влияют на качество мытья посуды. Когда струи воды не могут свободно циркулировать или равномерно распределяться, посуда остается с разводами, пятнами от воды или даже частицами неотмытой еды. Это сводит на нет все усилия по мытью и заставляет перемывать посуду вручную.

Чистые разбрызгиватели обеспечивают оптимальное давление и распределение воды, гарантируя, что моющее средство достигнет всех поверхностей посуды, а она сама будет сиять чистотой после каждого цикла.

Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) рекомендует проводить глубокую чистку посудомоечной машины не реже двух-четырех раз в год, в зависимости от интенсивности использования и жесткости воды.

Частота чистки зависит от интенсивности использования:

После каждого цикла:

– Удаляйте крупные остатки пищи из фильтра.

– Протирайте резиновый уплотнитель дверцы.

Еженедельно:

– Промывайте фильтр под проточной водой.

– Проверяйте, не засорились ли отверстия разбрызгивателей.

Ежемесячно:

– Проводите глубокую очистку с помощью специальных средств или натуральных аналогов.

– Очищайте дренажный шланг от засоров.

Раз в 3–6 месяцев:

– Делайте генеральную чистку: мойте все съемные детали, проверяйте состояние уплотнителей.

При появлении запаха или ухудшении мойки внеплановая чистка поможет быстро решить проблему.

Чем и как эффективно чистить посудомоечную машину: комплексный подход

Для достижения наилучших результатов можно использовать как специализированные средства, так и проверенные народные методы, дополняя их простыми инструментами.

Специализированные чистящие средства

Современный рынок предлагает широкий ассортимент специализированных средств для чистки посудомоечных машин. Эти продукты разработаны для комплексного решения проблем: они эффективно растворяют жировые отложения, удаляют известковый налет (накипь) и нейтрализуют неприятные запахи. Многие из них содержат компоненты, обладающие антибактериальным эффектом, что помогает бороться с микроорганизмами, скапливающимися во влажной среде машины.

Рекомендуется использовать такие средства согласно инструкциям производителя, обычно запуская цикл мойки без посуды.

Производители бытовой техники, такие как Bosch, Miele, Siemens, Electrolux, Whirlpool, Beko, Hotpoint-Ariston и Candy, часто рекомендуют использовать фирменные очистители или средства, разработанные специально для их оборудования, для оптимального ухода.

Проверенные народные методы

Помимо коммерческих продуктов, существуют доступные и экологичные народные методы, которые не менее эффективно справляются с загрязнениями в посудомоечной машине:

Лимонная кислота

Отличное средство для борьбы с накипью. Для глубокой очистки рекомендуется засыпать 100 граммов лимонной кислоты в отсек для моющего средства и запустить полный цикл мойки при высокой температуре (например, 65 °C или выше) без посуды.

Исследования показывают, что лимонная кислота эффективно разрушает карбонатные отложения, улучшая работу нагревательных элементов.

Столовый уксус

Прекрасный дезинфектор и нейтрализатор запахов. Налейте 200 мл белого столового уксуса в чашу, которую поместите на верхнюю полку посудомоечной машины, и запустите цикл с горячей водой. Уксус помогает растворить жир, уничтожить бактерии и устранить затхлый запах, который часто возникает из-за скопления микробов.

Американская ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) часто упоминает уксус как безопасное и эффективное средство для периодической очистки.

Пищевая сода

Используется для мягкой очистки стенок и фильтра. Можно посыпать емкость для моющего средства или дно машины 1/2 чашки соды и запустить короткий цикл мойки. Сода обладает абразивными свойствами, которые помогают удалить налипшие частицы пищи, а также абсорбирует запахи. Для ручной чистки фильтра и уплотнителей можно сделать пасту из соды и воды.

Необходимые инструменты для ручной чистки

Помимо моющих средств, для тщательной очистки понадобятся и простые инструменты:

Зубная щетка

Идеально подходит для очистки труднодоступных мест, таких как углы, щели и мелкие детали фильтра, или уплотнителей дверцы, куда не достанет губка.

Губка или микрофибровая салфетка

Применяются для протирания внутренних стенок, резиновых уплотнителей и внешней поверхности машины. Микрофибра особенно эффективна для удаления разводов и жирных следов.

Деревянная зубочистка (или тонкая проволока)

Незаменимый инструмент для прочистки засорившихся форсунок разбрызгивателей. Мелкие отверстия в разбрызгивателях легко забиваются остатками пищи и накипью, что нарушает равномерное распределение воды. Аккуратное прочищение этих отверстий зубочисткой восстановит оптимальное распыление.

Регулярное использование этих методов и инструментов не только продлит срок службы вашей посудомоечной машины, но и обеспечит идеальную чистоту и гигиену вашей посуды.

Как продлить срок службы посудомоечной машины

– Используйте соль для смягчения воды (если у вас жесткая вода).

– Не перегружайте машину – посуда не должна блокировать разбрызгиватели.

– Проветривайте после каждого использования – оставляйте дверцу приоткрытой.

– Выбирайте качественные моющие средства – дешевые порошки могут оставлять налет.

Вывод

Регулярный уход за посудомоечной машиной – залог ее долгой и эффективной работы. Достаточно тратить 10–15 минут в месяц на чистку, чтобы избежать серьезных поломок и всегда получать идеально вымытую посуду. Следуйте этим рекомендациям – и ваша техника прослужит вам годы!