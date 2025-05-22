Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Tекст: Ольга Никитина

Какую еду нельзя хранить в холодильнике?

– Лук. Сочный и насыщенный вкусом лук создает идеальные условия для образования и роста плесени в холодильнике. Споры грибка способны вырабатывать микотоксины – ядовитые вещества, которые приводят к диарее и рвоте, а также вызывают спазмы желудка. Потому лук обычно рекомендуют хранить в сухом и прохладном месте, подальше от солнечных лучей.

– Чеснок. Подобно луку, чеснок в холодильнике может прорасти, стать «резиновым», потерять вкус и пользу, а также покрыться плесенью.

– Картофель. Охлаждение картофеля приводит к преобразованию крахмала в сахар, что делает его слаще и меняет текстуру на зернистую. Если такой картофель готовить при высоких температурах, например, жарить на раскаленной сковороде или во фритюре, то образуется акриламид – вещество, которое, по мнению ученых, может быть связано с риском развития рака. Так же, как лук и чеснок, картофель обычно хранят в прохладном темном месте, там где сухо.

– Помидоры. Холод повреждает мембраны клеток помидоров, делая их водянистыми и безвкусными. Лучше хранить помидоры при комнатной температуре. Кроме того, лучше найти для них место в тени, подальше от лучей солнца.

– Тыква. Влага в холодильнике может негативно сказаться на качестве тыквы. Целую тыкву следует хранить при комнатной температуре, а разрезанную – в холодильнике, но недолго.

– Бананы. Низкие температуры нарушают процесс созревания бананов, они темнеют, становятся мягкими и могут ускорить порчу других фруктов и овощей из-за выделения этилена. Бананы лучше хранить при комнатной температуре.

– Авокадо. В холоде созревание авокадо замедляется, этот полезный продукт становится волокнистым и может почернеть, а в темной его части начнут размножаться бактерии. Незрелые авокадо советуют хранить при комнатной температуре.

– Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты). В холодильнике цитрусовые увядают, размягчаются, а их кожура покрывается пятнами. Лучше хранить их при комнатной температуре.

Другие продукты, которым не место в холодильнике:

– Растительное масло (нерафинированное, оливковое и подсолнечное). В холодильнике оно кристаллизуется и загустевает. Масло теряет качество, когда его часто вынимают из холодильника, оставляют на некоторое время на кухонном столе, где оно согревается, а затем снова отправляют на холод.

Исключение : некоторые масла (например, льняное и кунжутное) после вскрытия упаковки рекомендуется хранить в холодильнике, но в самой теплой зоне. Обратите внимание на инструкцию на упаковке.

– Консервы (до открытия). Сами по себе они могут длительное время храниться без специальных условий, их можно оставить на полке в шкафу, в кладовке или погребе. А вот открытые консервы – совсем другое дело. Их нужно переложить в стеклянную или пластиковую емкость и хранить в холодильнике.

– Соусы (до открытия). Соусы с сахаром или уксусом в составе, как и консервы, могут храниться при комнатной температуре благодаря консервантам. После открытия их следует хранить в холодильнике.

– Специи и пряности. Влага в холодильнике приводит к комкованию специй, потере вкуса и аромата, а также может способствовать развитию плесени. Специи лучше хранить в герметичной таре.

– Шоколад. При хранении в холодильнике на шоколаде может образоваться белый налет из-за конденсата, а также он может потерять насыщенный вкус. Лучше хранить шоколад при комнатной температуре в темном месте.

– Зелень. В холодильнике зелень быстро вянет и теряет витамины. Лучше обернуть ее бумажным полотенцем, заморозить или поставить в емкость, наполненную водой.

Сколько можно хранить готовый салат в холодильнике

Во время обильных застолий салаты занимают на столе почетное место. Но чтобы избежать пищевых отравлений и сохранить здоровье, важно знать, сколько можно хранить готовые салаты в холодильнике.

Основные правила хранения салатов:

– Свежесть – прежде всего . Идеальный вариант – съесть салат сразу после приготовления. Рекомендуемая порция на человека – около 150 г.

– Время – решающий фактор . Заправленный салат (с майонезом, соусом) желательно употребить в течение 30 минут – двух часов. Незаправленный салат может храниться от трех до шести часов при комнатной температуре.

– Холодильник – лучший друг салата . Для более длительного хранения салаты необходимо поместить в холодильник при температуре от +2 до +6 °С.

– Состав влияет на срок годности . Разные ингредиенты имеют разный срок хранения, поэтому общий срок годности салата определяется самым быстро портящимся компонентом. Майонез и соусы ускоряют размножение микробов, поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам.

Рекомендации Роспотребнадзора:

– Салаты овощные (в том числе из вареных овощей), фруктовые, мясные или с птицей, а также с копченостями: максимум 18 часов (после заправки – 12 часов).

– Салаты с консервированными овощами или вареными яйцами: после заправки – только шесть часов .

– Салаты с морепродуктами (без заправки): 12 часов .

– Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей: 36 часов .

Несколько полезных советов:

– Лучше всего заправлять салат непосредственно перед подачей на стол.

– Для хранения в холодильнике рекомендуется использовать герметичные контейнеры, чтобы предотвратить впитывание посторонних запахов и сохранить свежесть.

– Гигиена – залог безопасности. Перед приготовлением пищи необходимо тщательно мыть руки и продукты. Также важно использовать разные разделочные доски для сырого мяса и других продуктов.

– Осторожность с майонезом. Майонез – высококалорийный продукт с высоким содержанием жира. Для более легких салатов рекомендуется использовать низкокалорийные заправки, такие как йогурт, лимонный сок или соусы на основе растительных масел.

– Не оставляйте салаты на столе на всю ночь. Не храните остатки салатов слишком долго, даже в холодильнике.

Заключение

Таким образом, хотя холодильник и является незаменимым помощником в сохранении свежести многих продуктов, важно помнить, что он не является универсальным решением для хранения абсолютно всего. Некоторые продукты от хранения в холоде могут потерять свои вкусовые качества, текстуру, а в некоторых случаях даже стать потенциально опасными для здоровья. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения готовых салатов, учитывая их состав и сроки годности.

Правильное хранение продуктов не только позволяет сохранить их свежесть и питательную ценность, но и предотвращает пищевые отравления и другие проблемы со здоровьем. Поэтому, прежде чем отправить продукт в холодильник, стоит задуматься, действительно ли ему там место.

