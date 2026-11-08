Bloomberg: Демократы заблокируют оборонный бюджет Трампа на 1,5 трлн долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Демократы готовы одобрить оборонный бюджет на уровне около 1 трлн долларов вместо запрошенных Пентагоном 1,5 трлн долларов, пишет Bloomberg. Партия не хочет выглядеть одобряющей продолжение финансирования войны против Ирана и опасается, что согласие на столь крупные траты ударит по внутренним социальным программам.

«Мы должны добиваться более реалистичного и устойчивого подхода к национальной безопасности – такого, который не требует оборонного бюджета свыше 1 трлн долларов и не оплачивается драконовскими сокращениями важнейших внутренних программ», – заявил конгрессмен Адам Смит, будущий председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей.

Под угрозой оказались проект противоракетного щита Golden Dome и программа постройки линкоров класса Trump, а акции оборонных подрядчиков Lockheed Martin и Northrop Grumman на этой неделе упали на фоне ожиданий сокращения военных расходов. Конгрессу предстоит также рассмотреть законопроект о финансировании Пентагона на 2027 финансовый год и оборонную политику, при этом на этой неделе ожидается голосование об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг портал Axios назвал министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа из-за угрозы импичмента и поражения республиканцев на выборах. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Трамп также начал обсуждать с помощниками возможную отставку Хегсета.