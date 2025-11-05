От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В какой-то степени победа представителя Демпартии Зохрана Мамдани – молодого лоботряса, который учился в дорогом колледже, а по его завершению занимался исключительно активизмом – можно считать случайностью. Нью-Йорк – типичный демократический мегаполис, который не выберет любого представителя Республиканской партии США. Мамдани нужно было лишь одержать победу на демократических праймериз весной этого года – и он ее одержал.

Мамдани обошел Эндрю Куомо – политического тяжеловеса, который с 2011 по 2021 год занимал пост губернатора штата Нью-Йорк (не путать с мэром) и был сыном занимавшего пост губернатора с 1983 по 1994 год Марио Куомо. За Куомо встала партийная элита. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер не поддержал Мамдани на выборах. Его визави из Палаты представителей Хаким Джеффрис поддержал – но лишь в последний день, когда стало понятно, что Куомо не сдюжит. Он и не сдюжил – набрал лишь 41,59% голосов.

Мамдани «пришлось победить не просто республиканца, а республиканца и старую гвардию Демократической партии одновременно. Он вел войну на два фронта, а не на один, и все равно одержал убедительную победу», – говорит конгрессмен от Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес.

Как оказалось, Мамдани ответил на большой политический запрос, существующий по всей Америке, но в Нью-Йорке особенно – запрос на социальную справедливость. В Нью-Йорке царит экономический кризис. До 60 тысяч объектов арендного жилья заброшены, половина пользователей общественного транспорта за него не платит, магазины закрываются из-за декриминализации краж. Мамдани же является представителем и одним из лидеров новой поросли демократических лидеров – молодых и радикальных, выступающих за то, чтобы в Америке был социализм по европейскому образцу.

Трамп и вовсе называл Мамдани «чистым коммунистом» – и выходит, что именно «коммуниста» и выбрали жители Нью-Йорка. Как же теперь Мамдани распорядится своей победой? Как будет строить социализм в отдельно взятом городе США?

Мамдани намерен повысить корпоративные налоги с 7,25 до 11,5 процентов, а также повысить подоходный налог для 1% самых богатых жителей города. По его словам, это принесет в городскую казну почти 9 млрд долларов. Деньги он намерен направить на программу по созданию доступного жилья, а также на социальные программы (например, финансируемый за счет городского бюджета уход за детьми).

С точки зрения американского обывателя все это выглядит почти как настоящий коммунизм – массового бесплатного жилья и финансируемых за счет государства детских садов для каждого американца в этой стране нет.

Вот только он не может реализовать ряд обещаний (например, бесплатные автобусы или повышение налогов) без согласия на то штата Нью-Йорк – а губернатор штата Кэти Хокел, тоже относящаяся к Демократической партии, уже дала понять, что эти инициативы ей не нравятся. «Я сосредоточена на доступности жилья, а повышение налогов для кого бы то ни было этого не даст. Я просто хочу, чтобы люди, создающие рабочие места, оставались здесь, чтобы у нас была хорошо оплачиваемая работа», – заявила она.

Риэлторы уже фиксируют увеличение спроса на недвижимость в престижных районах соседних с Нью-Йорком штатов. Но богатые американцы уезжали из Нью-Йорка и до Мамдани. Доля американских миллионеров, проживающих в штате Нью-Йорк, в период с 2010 по 2022 год сократилась с 12,7 до 8,7%, а в городе Нью-Йорке – с 6,5 до 4,2%. И за счет этого сокращения город и штат уже потеряли по некоторым оценкам до 13 млрд долларов.

Популизмом попахивает и намерение Мамдани заморозить цены на жилье – в городе, где владельцам недвижимости сейчас приходится очень непросто. «Благодаря городской адвокатской системе выселение арендатора-неплательщика занимает около двух лет, и в течение этого времени арендодатель обязан оказывать ему те же услуги, что и платящим арендаторам. Владельцы квартир оплачивают услуги своих адвокатов самостоятельно; арендаторы, которым помогают активисты, этого не делают», – пишет The Spectator.

Ну и, наконец, отдельным пунктом программы идет игра на его нестандартных для традиционного американского политика взглядах. «Я молод, несмотря на все усилия повзрослеть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное — я отказываюсь извиняться за все это», – заявлял Мамдани накануне голосования. Он не просто не стесняется, но и подчеркивает свою инаковость.

«Нью-Йорк останется городом иммигрантов. Городом, построенным иммигрантами, управляемым иммигрантами и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым иммигрантом», – заявил Мамдани после победы.

Все это выглядит эпатажно даже для современных Соединенных Штатов. «Город, который раньше считал себя взрослым, только что избрал мэра, который, кажется, воплощает собой американского студента: невежественного, самодовольного и самодовольного. Наслаждающегося королевской жизнью и паразитирующего на цивилизации, о которой он ничего не знает, но к которой испытывает только презрение», – пишет The Spectator.

Сам Мамдани, возможно, считает, что партия в итоге примет его – потому, что он будет сопротивляться ее главному врагу, Дональду Трампу. «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил», – говорит Мамдани, и пообещал бороться с президентом США всеми доступными для мэра крупнейшего города способами.

И Трамп вроде как на вызов ответил. Он обещает сократить федеральное финансирование города, поскольку «твердо убежден, что в случае победы Мамдани Нью-Йорк станет полной экономической и социальной катастрофой». На сегодняшний день федеральное финансирование обеспечивает примерно 6,4% от расходных статей городского бюджета – но это без учета различных инфраструктурных проектов, поэтому реализация обещания может больно ударить по позициям Мамдани.

Однако ряд экспертов считает, что для Трампа Мамдани – это не угроза, а благо. «Пожалуй, никто не был так рад его избранию, как президент Дональд Трамп», – пишет The Atlantic. А все потому, что усиление позиций Мамдани и его сторонников радикализирует Демократическую партию – и тем самым бьет по ее рейтингу. Рейтинг партии будет падать прежде всего среди беспартийных избирателей, которых чуть более трети электората и которые как раз склоняют чашу весов на выборах в значительной части штатов на сторону той или иной партии.

И в итоге бенефициарами этого процесса станут республиканцы. Радикальным трампистам с консервативной повесткой было бы сложно заручиться поддержкой большинства электората в противостоянии с демократическими центристами (например, молодым аналогом Байдена). Зато против радикальных социалистов и «коммунистов» шансы у них есть.

Однако сама по себе готовность жителей одного из самых богатых городов планеты избрать коммуниста, пусть и в кавычках, показателен. В глазах жителей этого города традиционные политики США уже не способны удовлетворить запрос на социальную справедливость. И поэтому люди вынуждены обращаться к популистам – тем, кто предлагает простые решения их бытовых проблем.

Даже если эти решения приводят к еще большей радикализации, к новым проблемам. И, в конечном счете, к тому, что вся американская политическая система (заточенная на взаимодействие традиционных лево-центристов и право-центристов) пойдет вразнос. В сторону гражданского конфликта – а то и гражданской войны.