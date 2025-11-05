  • Новость часаПутин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 22:15 • В мире

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы
    @ IMAGO/Ron Adar/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки?

    В какой-то степени победа представителя Демпартии Зохрана Мамдани – молодого лоботряса, который учился в дорогом колледже, а по его завершению занимался исключительно активизмом – можно считать случайностью. Нью-Йорк – типичный демократический мегаполис, который не выберет любого представителя Республиканской партии США. Мамдани нужно было лишь одержать победу на демократических праймериз весной этого года – и он ее одержал.

    Мамдани обошел Эндрю Куомо – политического тяжеловеса, который с 2011 по 2021 год занимал пост губернатора штата Нью-Йорк (не путать с мэром) и был сыном занимавшего пост губернатора с 1983 по 1994 год Марио Куомо. За Куомо встала партийная элита. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер не поддержал Мамдани на выборах. Его визави из Палаты представителей Хаким Джеффрис поддержал – но лишь в последний день, когда стало понятно, что Куомо не сдюжит. Он и не сдюжил – набрал лишь 41,59% голосов.

    Мамдани «пришлось победить не просто республиканца, а республиканца и старую гвардию Демократической партии одновременно. Он вел войну на два фронта, а не на один, и все равно одержал убедительную победу», – говорит конгрессмен от Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес.

    Как оказалось, Мамдани ответил на большой политический запрос, существующий по всей Америке, но в Нью-Йорке особенно – запрос на социальную справедливость. В Нью-Йорке царит экономический кризис. До 60 тысяч объектов арендного жилья заброшены, половина пользователей общественного транспорта за него не платит, магазины закрываются из-за декриминализации краж. Мамдани же является представителем и одним из лидеров новой поросли демократических лидеров – молодых и радикальных, выступающих за то, чтобы в Америке был социализм по европейскому образцу.

    Трамп и вовсе называл Мамдани «чистым коммунистом» – и выходит, что именно «коммуниста» и выбрали жители Нью-Йорка. Как же теперь Мамдани распорядится своей победой? Как будет строить социализм в отдельно взятом городе США?

    Мамдани намерен повысить корпоративные налоги с 7,25 до 11,5 процентов, а также повысить подоходный налог для 1% самых богатых жителей города. По его словам, это принесет в городскую казну почти 9 млрд долларов. Деньги он намерен направить на программу по созданию доступного жилья, а также на социальные программы (например, финансируемый за счет городского бюджета уход за детьми).

    С точки зрения американского обывателя все это выглядит почти как настоящий коммунизм – массового бесплатного жилья и финансируемых за счет государства детских садов для каждого американца в этой стране нет.

    Вот только он не может реализовать ряд обещаний (например, бесплатные автобусы или повышение налогов) без согласия на то штата Нью-Йорк – а губернатор штата Кэти Хокел, тоже относящаяся к Демократической партии, уже дала понять, что эти инициативы ей не нравятся. «Я сосредоточена на доступности жилья, а повышение налогов для кого бы то ни было этого не даст. Я просто хочу, чтобы люди, создающие рабочие места, оставались здесь, чтобы у нас была хорошо оплачиваемая работа», – заявила она.

    Риэлторы уже фиксируют увеличение спроса на недвижимость в престижных районах соседних с Нью-Йорком штатов. Но богатые американцы уезжали из Нью-Йорка и до Мамдани. Доля американских миллионеров, проживающих в штате Нью-Йорк, в период с 2010 по 2022 год сократилась с 12,7 до 8,7%, а в городе Нью-Йорке – с 6,5 до 4,2%. И за счет этого сокращения город и штат уже потеряли по некоторым оценкам до 13 млрд долларов.

    Популизмом попахивает и намерение Мамдани заморозить цены на жилье – в городе, где владельцам недвижимости сейчас приходится очень непросто. «Благодаря городской адвокатской системе выселение арендатора-неплательщика занимает около двух лет, и в течение этого времени арендодатель обязан оказывать ему те же услуги, что и платящим арендаторам. Владельцы квартир оплачивают услуги своих адвокатов самостоятельно; арендаторы, которым помогают активисты, этого не делают», – пишет The Spectator.

    Ну и, наконец, отдельным пунктом программы идет игра на его нестандартных для традиционного американского политика взглядах. «Я молод, несмотря на все усилия повзрослеть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное — я отказываюсь извиняться за все это», – заявлял Мамдани накануне голосования. Он не просто не стесняется, но и подчеркивает свою инаковость.

    «Нью-Йорк останется городом иммигрантов. Городом, построенным иммигрантами,  управляемым иммигрантами и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым иммигрантом», – заявил Мамдани после победы.

    Все это выглядит эпатажно даже для современных Соединенных Штатов. «Город, который раньше считал себя взрослым, только что избрал мэра, который, кажется, воплощает собой американского студента: невежественного, самодовольного и самодовольного. Наслаждающегося королевской жизнью и паразитирующего на цивилизации, о которой он ничего не знает, но к которой испытывает только презрение», – пишет The Spectator.

    Сам Мамдани, возможно, считает, что партия в итоге примет его – потому, что он будет сопротивляться ее главному врагу, Дональду Трампу. «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил», – говорит Мамдани, и пообещал бороться с президентом США всеми доступными для мэра крупнейшего города способами.

    И Трамп вроде как на вызов ответил. Он обещает сократить федеральное финансирование города, поскольку «твердо убежден, что в случае победы Мамдани Нью-Йорк станет полной экономической и социальной катастрофой». На сегодняшний день федеральное финансирование обеспечивает примерно 6,4% от расходных статей городского бюджета – но это без учета различных инфраструктурных проектов, поэтому реализация обещания может больно ударить по позициям Мамдани.

    Однако ряд экспертов считает, что для Трампа Мамдани – это не угроза, а благо. «Пожалуй, никто не был так рад его избранию, как президент Дональд Трамп», – пишет The Atlantic. А все потому, что усиление позиций Мамдани и его сторонников радикализирует Демократическую партию – и тем самым бьет по ее рейтингу. Рейтинг партии будет падать прежде всего среди беспартийных избирателей, которых чуть более трети электората и которые как раз склоняют чашу весов на выборах в значительной части штатов на сторону той или иной партии.

    И в итоге бенефициарами этого процесса станут республиканцы. Радикальным трампистам с консервативной повесткой было бы сложно заручиться поддержкой большинства электората в противостоянии с демократическими центристами (например, молодым аналогом Байдена). Зато против радикальных социалистов и «коммунистов» шансы у них есть.

    Однако сама по себе готовность жителей одного из самых богатых городов планеты избрать коммуниста, пусть и в кавычках, показателен. В глазах жителей этого города традиционные политики США уже не способны удовлетворить запрос на социальную справедливость. И поэтому люди вынуждены обращаться к популистам – тем, кто предлагает простые решения их бытовых проблем.

    Даже если эти решения приводят к еще большей радикализации, к новым проблемам. И, в конечном счете, к тому, что вся американская политическая система (заточенная на взаимодействие традиционных лево-центристов и право-центристов) пойдет вразнос. В сторону гражданского конфликта – а то и гражданской войны.

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

