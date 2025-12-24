Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Путин поблагодарил Совфед за поддержку героев СВО и их семей
Президент России Владимир Путин выразил благодарность Совету Федерации за постоянную поддержку участников специальной военной операции и их семей, отметив присутствие девяти Героев России среди сенаторов.
Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за активную работу по поддержке героев специальной военной операции и их семей, сообщает РИА «Новости».
«Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям», – заявил президент на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Также Путин сообщил, что в рядах Совета Федерации сейчас девять Героев России, которые сами принимали участие в спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации на пленарное заседание, посвященное итогам работы палаты.
Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в этом году.
Также он подчеркнул, что Совет Федерации стал значимой кадровой школой для будущих министров и губернаторов, чему способствовала практика работы сенаторами.