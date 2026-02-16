Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Полиция Израиля задержала ультраортодоксов после нападения на девушек-военных
В пригороде Тель-Авива произошли массовые беспорядки, во время которых евреи-ультраортодоксы напали на двух девушек-военнослужащих, задержаны 23 человека, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
В ходе инцидента в Бней-Браке группа ультраортодоксов окружила двух девушек-военнослужащих Армии обороны Израиля, которые находились в пригороде по служебным обязанностям, передает РИА «Новости».
Сотрудникам полиции удалось освободить девушек, несмотря на сопротивление толпы. Нарушители бросали мусорные баки на пути следования полицейской машины, добавили в пресс-службе.
Участники беспорядков перевернули полицейскую машину, подожгли мотоцикл и вступили в конфликт с прибывшими на место сотрудниками полиции. «Полиция работает над восстановлением общественного порядка в Бней-Браке, применяя силу и средства», – отмечается в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично осудил нападение на военнослужащих, назвав участников инцидента «экстремистским меньшинством». «Мы не допустим анархии и не потерпим никаких нападений на бойцов ЦАХАЛ и сил безопасности, которые выполняют свою работу с преданностью и решимостью», – заявил он.
В последние месяцы ультраортодоксы регулярно устраивают протесты и беспорядки, выступая против призыва на военную службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны проходить службу в армии наравне с другими гражданами. До этого времени они фактически освобождались от призыва, что вызывало споры в обществе.