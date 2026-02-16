Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
ВСУ потеряли три терминала Starlink за сутки
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 3 терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, ВСУ за прошедшие сутки лишились значительного количества техники и позиций в результате действий Южной группировки войск, сообщает ТАСС. Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 16 антенн связи, три терминала спутниковой связи Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, а также поражены три пункта управления беспилотниками.
«Поражено 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты четыре беспилотника противника», – отметил Астафьев. Он добавил, что удары были нанесены по ключевой военной инфраструктуре противника. По его словам, действия группировки серьезно осложнили работу ВСУ на этом участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.
Военные на Украине сталкивались со сбоями работы терминалов Starlink.
Командование ВСУ критиковало министра обороны Украины из-за ситуации со Starlink.