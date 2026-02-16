  • Новость часаПосол Степанов предостерег Канаду от конфискации дипсобственности России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину
    Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    16 февраля 2026, 07:34 • Новости дня

    ВСУ потеряли три терминала Starlink за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 3 терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, ВСУ за прошедшие сутки лишились значительного количества техники и позиций в результате действий Южной группировки войск, сообщает ТАСС. Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 16 антенн связи, три терминала спутниковой связи Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, а также поражены три пункта управления беспилотниками.

    «Поражено 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты четыре беспилотника противника», – отметил Астафьев. Он добавил, что удары были нанесены по ключевой военной инфраструктуре противника. По его словам, действия группировки серьезно осложнили работу ВСУ на этом участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Военные на Украине сталкивались со сбоями работы терминалов Starlink.

    Командование ВСУ критиковало министра обороны Украины из-за ситуации со Starlink.

    15 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

    Политолог Лизан: Галущенко не повезло выбыть из «списка неприкасаемых»

    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко
    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вполне вероятно, что на Украине начала меняться конфигурация властных отношений, из-за чего экс-министр энергетики Герман Галущенко выбыл из «списка неприкасаемых». Впрочем, в сенсационном деле Тимура Миндича он наверняка замешан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

    «Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

    Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

    Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

    По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны  советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 20:21 • Новости дня
    В Брянской области системы ПВО сбили более 170 БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Более 170 беспилотников уничтожено за последние 12 часов в ходе отражения массированной атаки со стороны украинских военных на Брянскую область, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, атака продолжается уже более 12 часов, и все это время бойцы подразделений Минобороны России, а также бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области ведут активную работу по уничтожению воздушных целей.

    «Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области всё это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил губернатор.

    Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Ситуация в регионе остается напряженной, местные службы продолжают наблюдение за развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО, мобильные группы и спецназ сбили 120 беспилотников, атаковавших Брянскую область.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 18:45 • Новости дня
    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной

    Политолог Данилин: На переговорах в Женеве Мединскому предстоит обсудить спектр глобальных проблем

    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Мединский является человеком, который глубоко погружен в имеющиеся между Россией и Украиной разногласия. Обладая пониманием всей подоплеки конфликта, он сможет задать правильный тон обсуждения политических вопросов в Женеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

    «Западные СМИ пытаются трактовать возвращение помощника президента Владимира Мединского в переговорную группу с Украиной как ужесточение позиции Москвы. Могу сказать, что американские и европейские журналисты не понимают сути сложившихся вещей», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «В конечном счете, это именно украинские спецслужбы устроили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Поэтому западным газетам лучше было бы написать о том, почему террористические методы не помогают приближать мир. Впрочем, назначение Мединского не говорит об ужесточении наших позиций», – добавляет он.

    «Важно понимать, что речь идет о человеке, который уже был руководителем российской переговорной группы. То есть он глубоко погружен во всю сложившуюся проблематику спорных и принципиально важных вопросов непосредственно политического характера. Соответственно, Москва таким жестом дает понять, что к их обсуждению и предстоит вернуться на новом этапе переговоров», – говорит собеседник.

    «Нам предстоит проговорить целый спектр глобальных проблем. Среди них, например, тема итогового территориального размежевания, которая должна подразумевать уход ВСУ с оккупированных земель. Важно обсудить и статус русскоязычного населения на Украине. Нельзя допустить, чтобы после окончания конфликта оно подвергалось гонениям или ущемлениям», – уточняет эксперт.

    «Нужно запустить дискуссию и о более глобальном понимании безопасности. Речь идет о том, что стало причиной СВО: несправедливого распределения баланса сил в Европе. Тем не менее, это не означает, что военные вопросы отойдут на второй план. Ни в коем случае: просто политическим проблемам теперь уделят соразмерное внимание», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча пройдет на следующей неделе в трехстороннем формате. Принимать участие будут Россия, США и Украина. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем группы от Москвы стал начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Напомним, Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022 году, так и в возобновленном формате стамбульских встреч 2025 года. Первая встреча сторон состоялась через несколько дней после начала спецоперации. При этом несколько раундов проходили на территории Белоруссии.

    Возобновились же переговоры 16 мая 2025 года – после трех с лишним лет перерыва, причем снова в Стамбуле. По итогам серии встреч стороны обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь – возвращение не менее 1,2 тыс. пленных от Москвы и Киева.

    Примечательно, что в Женеве Украину также будет представлять первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Давид Арахамия, который также принимал участие и в переговорах в Стамбуле.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 09:44 • Новости дня
    ПВО за два часа уничтожила 88 украинских БПЛА над Россией и Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за два часа, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным ведомства, атака произошла 15 февраля с 7 до 9 часов утра. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вологодскую область атаковали шесть беспилотников.

    В результате уничтожения одного из беспилотников задержали движение поездов в Воронежской области.

    Силы ПВО в Удмуртии также уничтожили беспилотник.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко решили наградить посмертно

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Николай Ткаченко, погибший в зоне спецоперации, будет посмертно отмечен государственными наградами, сообщила мать актера Инна Ткаченко.

    Погибший в зоне спецоперации на Украине российский актер Николай Ткаченко будет посмертно удостоен государственных наград, передает РИА «Новости». Об этом сообщила мать актера Инна Ткаченко. Она уточнила: «В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино и окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2021 года он работал в Театре современной драматургии и исполнил заметные роли в спектаклях «Сказка для взрослых» и «Не друзья».

    Кроме театральных работ, актер был известен по ролям в популярных российских фильмах и сериалах, среди которых «СеняФедя», «В активном поиске», «ИП Пирогова-4», «Невский. Охота на Архитектора», «Универ. 10 лет спустя», «СашаТаня» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Николай Ткаченко погиб в зоне спецоперации на Украине в январе 2026 года. Его смерть подтвердил актер Рамиз Алиев.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 22:43 • Новости дня
    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела энергетической инфраструктуры жители нескольких муниципальных образований Брянской области остались без электричества и отопления, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В пяти муниципалитетах и частично в самом Брянске отсутствует тепло и электричество, сообщил Богомаз в Telegram.

    Сейчас, по его словам, все аварийные службы работают на местах и подключают резервные мощности. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла и электроэнергии для пострадавших районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир

    Политолог Скачко: Зеленский демонстрирует неимоверный эгоизм в вопросах завершения конфликта

    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение из-за собственного эгоизма: как только конфликт завершится, его дни у власти будут сочтены. Желающих смести нелегитимного президента много: это и народ Украины, и националисты, и западные партнеры, вложившие в Киев колоссальные средства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир».

    «Владимир Зеленский не желает заключения мира из-за неуверенности в своем собственном будущем. Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии – многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Под его контролем государство скатилось в пучину боевых действий, что спровоцировало катастрофических масштабов экономическую яму. В стране не осталось денег – она существует исключительно за счет внешних вливаний. Но это не самое страшное. Гораздо более ужасно то, как изменились жизни людей», – добавляет он.

    «Мужчин отлавливают, бусифицируют. Женщины страдают от того, что их мужья и сыновья уходят на фронт. Все это не прибавляет Зеленскому легитимности. При таких условиях победы на выборах ему не видать. Кроме того, во внутренней политике остается сильным влияние националистов, которые сметут его при первой же попытке заключить мир с Россией», – говорит собеседник.

    «Но есть и фактор «внешних партнеров». Европа накачивала Украину с конкретной целью – противостоять Москве. Сойти с этих рельсов после столь колоссальных вливаний капитала Киеву не дадут. Зеленский зависим от Брюсселя, а в текущих обстоятельствах выйти из-под его контроля возможным не представляется», – уточняет эксперт.

    «Он пытается юлить – просит о двухмесячном прекращении огня, пытается придумать шаткие и странные дипломатические конструкции. Но все это он делает исключительно ради себя. Этот человек обрел целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее. Это эгоизм в высшей степени его проявления», – заключил Скачко.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир». До этого он также подчеркивал, что Киев не будет соглашаться ни с какими «унизительными» условиями завершения конфликта.

    Напомним, подобные заявления звучат на фоне скорого начала нового раунда трехсторонних переговоров (Россия, США, Украина) в Женеве. Группу от Москвы  возглавит Владимир Мединский. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем делегации РФ был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Ранее замглавы МИД России напомнил об идеи введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО. возможность введения в Киеве временного внешнего управления. По мнению политолога Станислав Ткаченко, создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны.

    Комментарии (2)
    15 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    Освобождение Цветкового открыло путь для освобождения Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Цветковое группировкой войск «Восток» создало плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

    Группировка войск «Восток» создала плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, передает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась несмотря на упорное сопротивление противника.

    В ходе боевых действий противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. В ведомстве также сообщили, что воины-приморцы уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ во время освобождения села.

    «Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В список освобожденных вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 09:14 • Новости дня
    ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на красноармейском направлении, рассказал заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Скорпион».

    По его словам, российские военные уничтожили немецкий танк Leopard на красноармейском направлении, передает РИА «Новости».

    «Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла», – заявил «Скорпион».

    Он также уточнил, что в этом районе были уничтожены и другие образцы западной техники, среди которых американские бронемашины M113 и Bradley, украинские бронемашины «Казаки», а также различные пикапы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха заявили, что танк Т-90 превосходит Leopard по основным характеристикам.

    Бельгия пообещала поставить на Украину двадцать систем ПВО Cerber и один танк Leopard.

    Сложности с эксплуатацией танков Leopard 2 приводят к катастрофическим последствиям для ВСУ на поле боя.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 11:30 • Новости дня
    «Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет орудия «Мста-Б» Южной группировки ВС РФ уничтожил мост через реку, по которому ВСУ перевозили технику в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.

    Расчет орудия «Мста-Б» Южной группировки ВС РФ уничтожил мост через реку в районе населенного пункта Константиновка, передает ТАСС. Этот мост использовали украинские военные для перевозки техники и перемещения личного состава.

    В сообщении ведомства говорится: «В районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили мост, по которому противник перевозил технику и передвигался. Координаты моста были переданы расчету артиллерии. Точным огнем из 152-мм орудия „Мста-Б“ цель была уничтожена, лишив противника возможности передвигаться по дороге, через которую снабжались позиции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.

    Российские войска взяли Часов Яр, что позволило им существенно продвинуться в сторону Константиновки.

    С России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 23:34 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в селе Никольское мирный житель оказался госпитализирован после удара украинского FPV-дрона по его автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород и Белгородский округ подверглись массированном обстрелу со стороны ВСУ», – сообщил Гладков в Telegram.

    Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

    По предварительной информации, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры. Директор Белгородской теплосетевой компании Михаил Чефранов сообщил, что принято решение временно прекратить подачу горячего водоснабжения в Белгороде, чтобы обеспечить отопление в городе.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода и технику при боях в Цветковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    225-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял до двух взводов живой силы при боях в Цветковом Запорожской области, которое перешло под контроль группировки «Восток», сообщили в российских силовых структурах.

    225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понёс значительные потери при боях за населённый пункт Цветковое в Запорожской области, который перешёл под контроль группировки «Восток», сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, потери ВСУ достигли численности до двух взводов личного состава, противник также лишился более пяти единиц техники и двух пунктов управления беспилотниками.

    Как уточнили собеседники агентства, бойцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии сыграли ключевую роль в освобождении Цветкового. Российские военные также взяли под контроль новый район обороны площадью более 8 кв. км.

    Силовики отметили, что несмотря на ожесточённое сопротивление украинской стороны и информационные вбросы, подразделения продолжают наступление на запад. По их словам, взятие Цветкового подтверждает безосновательность сообщений противника о победах на этом участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные также взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 20:58 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе Сумской области

    На Украине сообщили о взрывах в Конотопе Сумской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Конотопе на территории Сумской области зафиксированы мощные взрывы, подробности о причинах и последствиях происшествия пока неизвестны.

    В городе Конотоп Сумской области на севере Украины произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «24 Канал».

    «Взрывы в Конотопе», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского телеканала. Другие подробности о характере и последствиях инцидента пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что в Одессе и Николаеве на юге Украины зафиксировали взрывы.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над Россией за пять часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять часов силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника, включая 15, направлявшихся к столице, сообщило журналистам Минобороны РФ.

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими российскими регионами, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «15 февраля текущего года в период с 13.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и московского региона, в том числе 15 летевших на Москву».

    Информация о пострадавших или разрушениях не приводится. Минобороны подчеркивает, что атака была полностью отражена, угрозы мирным жителям и инфраструктуре не возникло. В настоящее время ситуация в регионах оценивается как стабильная.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области подразделения ПВО, мобильные группы и спецназ сбили 120 беспилотников, атаковавших регион утром.

    Комментарии (0)
    Главное
    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    Польша развернула разведбатальон у границ России и Белоруссии
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации