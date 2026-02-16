Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Канада решила ограничить закупки вооружений у США
NYT: Канада передала заказы на вооружение отечественным компаниям
Канадское правительство готовит масштабную перестройку системы военных закупок с акцентом на поддержку собственных производителей и снижение зависимости от американских компаний, сообщает The New York Times.
Власти Канады планируют в ближайшие дни объявить о новой стратегии оборонных закупок. По данным издания, миллиарды долларов, ранее направлявшиеся американским компаниям, будут перераспределены в пользу канадских производителей вооружений, сообщает The New York Times.
Премьер-министр Марк Карни инициировал увеличение военных расходов Канады под давлением президента США Дональда Трампа, но после ухудшения отношений между странами было решено изменить приоритеты. Согласно стратегии, не менее 70% военного бюджета теперь будет осваиваться внутри страны, что, как прогнозируется, позволит увеличить доходы канадского ВПК на 240% и создать 125 тыс. новых рабочих мест за 10 лет.
План также предусматривает рост экспорта вооружений из Канады на 50% и увеличение финансирования военных НИОКР на 85%. Особое внимание уделяется развитию оборонной инфраструктуры в Арктике. Власти планируют пересмотреть закупки истребителей F-35, ограничившись 16 машинами вместо ранее планировавшихся 88, а остальную часть парка могут составить шведские Gripen E, которые Saab намерен собирать совместно с Bombardier.
Канада рассматривает предложения по закупке 12 новых дизель-электрических подлодок у компаний из Южной Кореи и Германии, поскольку США такие суда не производят. Южнокорейская Hanwha Ocean, претендующая на контракт, уже подписала соглашение о развитии автопрома в Канаде и вложит 250 млн долларов в строительство сталелитейного завода.
Власти обосновали перемены необходимостью обеспечить стратегическую автономию и защиту суверенитета страны в условиях обострения международных отношений и разногласий с США. Эксперты отмечают, что Канада исторически закупала 70–75% вооружений у США, но ситуация изменилась на фоне торговых и политических споров.
Ранее сообщалось, что Канада закупит 250 бронемашин для защиты Арктики.
Власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут сражаться против США канадские партизаны.