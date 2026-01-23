  • Новость часаРоссийский самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
  Лента новостей
    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»
    Маск увидел решение проблемы старения
    Кремль: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков подтвердил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    В Красноярске пропал второй ребенок за сутки
    Мнения
    Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    3 комментария
    23 января 2026, 10:46 • Новости дня

    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджа Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров.

    Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

    В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

    «Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

    Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

    В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

    Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

    На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

    Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

    Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

    На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

    Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

    Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    22 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    22 января 2026, 12:35 • Новости дня
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    @ Narodowe Archiwum Cyfrowe/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Датское королевство во время Второй мировой войны прекратило сопротивление нацистским войскам всего через два часа после пересечения границы, «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Помощник президента России Владимир Мединский после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе о Гренландии и Дании во время ВОВ в своем Telegram-канале напомнил о «героизме» датских солдат во Второй мировой войне.

    «9 апреля 1940 года в 05:15 утра немецкие войска перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант. Спустя 2 ч. 10 мин., в 07:25, датская армия получила приказ короля Кристиана X сложить оружие», – написал Мединский.

    Председатель РВИО обратил внимание на то, что «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек. По его словам, позже несколько тысяч датских добровольцев из СС погибли на Восточном фронте в 1942 году.

    Политик также добавил важный исторический факт о финале войны. В 1945 году датский остров Борнхольм был освобожден силами советских солдат.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Гренландии не касается России и напомнил, что США уже приобретали у России Аляску и у Дании Виргинские острова.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.

    По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.

    Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.

    Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

    Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    23 января 2026, 06:44 • Новости дня
    Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер Grinch, задержанный Францией в нейтральных водах Средиземного моря, отправлен на стоянку для дальнейшей проверки, сообщила французская морская префектура зоны Средиземного моря.

    Префектура заявила о подтверждении подозрений после досмотра и анализа документов на борту задержанного танкера, который якобы шел под чужим флагом. В прокуратуру Марселя подано официальное заявление для дальнейшего разбирательства, пишет «Российская газета».

    Власти Франции пояснили, что действовали на основании 110-й статьи Конвенции ООН по морскому праву, позволяющей досматривать иностранные суда в открытом море при наличии подозрений в пиратстве, работорговле и других нарушениях, включая использование чужого флага. При этом представители префектуры не сообщили, какие именно подозрения послужили поводом для досмотра танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага. Британия приняла участие в задержании этого танкера вместе с Францией. Сообщалось, что судно шло из Мурманска.

    22 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    22 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Захарова назвала позором отказ ФРГ от выплат блокадникам

    Захарова назвала позором отказ Германии от выплат всем блокадникам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отказ властей Германии распространять выплаты выжившим в блокаде Ленинграда на всех блокадников.

    Она заявила: «Это, я считаю, абсолютный позор современной Германии. И позор не только официального Берлина, нет. Это позор всех тех немцев, которые полагают возможным жить при этой идеологии», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что сейчас выплаты со стороны Германии получают только блокадники-евреи, что, по ее словам, возвращает к «дикой логике сегрегации» и разделяет людей по национальному признаку. Она отметила, что такой подход со стороны Берлина является проявлением расчеловечивания и несправедливости.

    В МИД России неоднократно поднимали этот вопрос, напоминая о необходимости выплачивать компенсации всем пережившим блокаду, независимо от их происхождения. Как сообщила Захарова, российская сторона обращалась к руководству еврейских неправительственных организаций с просьбой публично осудить политику ФРГ, а также оказала содействие в создании открытого обращения к германскому правительству от имени блокадников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще год назад российский МИД настаивал на расширении компенсационных выплат Германии для всех переживших блокаду Ленинграда, а не только для блокадников еврейской национальности.

    До этого Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    Позже Мария Захарова подчеркнула, что Россия осуждает отказ немецких властей признать блокаду Ленинграда геноцидом, что следует из официального ответа МИД ФРГ на ноту посольства России.

    23 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение, достигнутое Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предусматривает размещение американских ракет и предоставление США горнодобывающих прав в Гренландии, пишет Bloomberg.

    США получили согласие на размещение ракет и расширение добычи полезных ископаемых на территории Гренландии в рамках соглашения с НАТО, что позволит альянсу усилить безопасность в Арктике и противостоять возможным угрозам со стороны России или Китая, сообщает Bloomberg.

    Решение было принято после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    В рамках достигнутого «фреймворка» США получают право размещать ракеты, а также ограничить доступ китайских компаний к разработке ресурсов. Как уточнил европейский чиновник, договорённость также зависит от того, выполнит ли Трамп своё обещание не вводить пошлины против европейских стран, что снижает напряжение в отношениях между США и союзниками по альянсу.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью, что вопрос суверенитета Гренландии на переговорах не обсуждался. «Мы не касались этих деталей», – подчеркнул он, добавив, что также не обсуждалось наращивание численности американских военных на острове, хотя власти Дании открыты к такому сценарию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уточнила, что Рютте не уполномочен вести переговоры от её имени и уступка территории США невозможна.

    Президент Трамп сообщил телеканалу Fox Business, что условия сделки ещё обсуждаются, но называет достигнутые договорённости «полным доступом» для США. «Сроки не ограничены. Мы получаем всё, что хотели, и это бесплатно», – заявил он. На вопрос о возможной покупке Гренландии Трамп допустил такую вероятность, но подчеркнул, что пока США получают «тотальную безопасность» без передачи суверенитета.

    Ситуация вызвала тревогу среди жителей Гренландии. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению с призывом готовиться даже к маловероятному сценарию военного вмешательства США, что усилило протесты против расширения американского военного присутствия. Эта реакция может усложнить позицию Копенгагена в переговорах с властями острова, отмечают датские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по поводу Гренландии.

    Немецкие солдаты находились на защите Гренландии только одни сутки.

    23 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД пригрозил ответом Берлину на высылку заместителя военного атташе
    МИД пригрозил ответом Берлину на высылку заместителя военного атташе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва даст соответствующий ответ на высылку заместителя военного атташе посольства России в Берлине, заявили в МИД России.

    «Россия даст соответствующий ответ», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие СМИ заявили, что высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Российское посольство пообещало ответить на меры Берлина против дипломатов.

    22 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов

    Посольство России пообещало ответить на меры Берлина против дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в ФРГ осудило действия Берлина после задержания женщины, подозреваемой в шпионаже, и пообещало принять ответные меры.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ из-за задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в интересах России, передает ТАСС. Немецкая сторона выразила протест и объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого сочли куратором задержанной.

    В комментарии посольства говорится: «Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ шпиономании, указали на абсурдность предъявляемых нам претензий».

    В дипмиссии отметили, что материалы дела о поставках вооружений и техники на Украину имеют открытый характер и регулярно публикуются на сайте Минобороны Германии и в немецких СМИ. В посольстве также выразили сожаление по поводу курса Берлина на эскалацию отношений, назвав обвинения надуманными.

    Российские дипломаты подчеркнули, что шаги германских властей не останутся без ответа, пообещав принять соответствующие меры в ответ на действия Берлина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в среду Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало в Берлине женщину с германо-украинским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, женщина  якобы передавала информацию о конфликте на Украине, в том числе данные о различных политических собраниях в ФРГ.

    А в четверг власти Германии решили выслать из страны заместителя военного атташе российского посольства, которого подозревают в работе на спецслужбы.

    Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.


    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    22 января 2026, 16:35 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах по получению «полного доступа» США к Гренландии

    Трамп: США ведут переговоры по получению полного доступа к Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты ведут переговоры о получении «полного доступа» к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    В ходе беседы у главы американского государства поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки Гренландии, передает ТАСС.

    «Сейчас действительно ведутся переговоры о деталях, но по сути это полный доступ. Нет никаких ограничений, нет никаких временных ограничений», – сказал он.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

