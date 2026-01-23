Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

«Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».