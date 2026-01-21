Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

Tекст: Валерия Городецкая

«Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.