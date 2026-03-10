Пушилин попросил Путина наградить бойца, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге 21-летнего бойца из Самары. Молодой военнослужащий после срочной службы подписал контракт и участвовал в штурмовых операциях, командовал штурмовыми группами на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Пушилин сообщил, что после того, как группа военнослужащего заняла позицию в районе Гришино, он остался один и в течение 68 дней удерживал рубеж, отражая многочисленные контратаки. По словам Пушилина, снабжение бойца боеприпасами и продовольствием обеспечивали с помощью коптеров, поскольку подойти к нему было невозможно.

«68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся [держаться], ему передавали, невозможно было подойти туда», – рассказал Пушилин.

В итоге военного удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи, однако из-за тяжелых ранений врачи были вынуждены ампутировать ему две ступни. Сейчас он находится в больнице. Пушилин подчеркнул особенность этой истории и попросил представить бойца к государственной награде совместно с Министерством обороны.

Президент Путин пообещал обсудить вопрос представления к награде с командованием и отметил, что награда будет соответствовать героизму бойца.

«Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», – сказал он.

