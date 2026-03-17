Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Целью ночного удара Израиля назван секретарь Совбеза Ирана
N12: Одной из целей израильских ночных атак на Иран был Али Лариджани
После ночных ракетных ударов по Ирану одной из предполагаемых целей назын секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани: он сейчас готовит публичное заявление, пишут СМИ.
Али Лариджани числился в списке приоритетных целей для атак Армии обороны Израиля в ночь на 17 марта, передает ТАСС.
Согласно заявлению израильского телеканала N12, на текущий момент нет точных сведений о результатах этого налета.
На фоне этих тревожных новостей агентство Mehr анонсировало скорое выступление чиновника. Ожидается, что он обратится с посланием в самое ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о секретаре Совбеза Ирана Али Лариджани.
Ранее политик предупредил о риске полного обесточивания Ближнего Востока в случае уничтожения иранской энергосистемы.