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Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума
Рейтинг британского премьера Стармера упал до исторического минимума
Глава британского правительства Кир Стармер побил антирекорд доверия населения на фоне массового недовольства граждан ростом цен, миграционной политикой и кризисом системы здравоохранения.
Уровень одобрения деятельности политика опустился до рекордной отметки минус 47 баллов, передает РИА «Новости». «Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории», – приводит агентство данные телеканала Sky News, который ссылается на исследование компании More in Common.
Второе место в антирейтинге занял лидер партии зеленых Зак Полански с показателем минус 25. На третьей строчке расположился руководитель правой политической силы Reform UK Найджел Фарадж, чей уровень поддержки за последние недели резко обрушился до минус 20.
Лидеры консерваторов и либерал-демократов Кеми Баденок и Эд Дейви получили восемь и десять отрицательных баллов соответственно. Основными причинами недовольства жителей Британии стали инфляция, проблемы в медицине и наплыв мигрантов. Точные сроки проведения опроса и статистическая погрешность не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лейбористская партия лишилась около 250 мест в местных советах Англии.
Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.
Более 80 депутатов призвали Кира Стармера уйти в отставку.