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Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией
Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности взяться за автомат
Член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал высказывание латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, которая заявила о намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.
«Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», – заявил Пушков в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайкуле призналась в намерении взять в руки оружие в случае вооруженного конфликта между ее страной и Россией.
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявлял о конъюнктурном характере антисоветских и антироссийских высказываний Вайкуле.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Запад стремится после поражения Украины вовлечь страны Прибалтики в войну с Россией.
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