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NBC заявил о сотнях погибших и пострадавших мирных жителях Йемена при ударах США
Авиаудары США по Йемену в 2025 году привели к сотням погибших и раненых среди мирного населения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы и источники.
«Сотни гражданских были убиты или ранены при авиаударах США по Йемену в прошлом году, однако Пентагону только предстоит официально признать эти случаи и предоставить полную информацию Конгрессу», – сообщает NBC.
По данным источников, только при двух ударах в апреле прошлого года погибли около 150 мирных жителей, еще около 200 человек получили ранения,передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году американские вооруженные силы нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йеменском городе Таиз, что привело к гибели 31 человека и ранению более 100.
В апреле 2025 года при ударе США по центру содержания мигрантов в Сааде не менее 30 человек погибли, а около 50 получили ранения.
При авиаударах ВВС США по рынку в районе Фарва столицы Йемена Саны, по данным йеменского Минздрава, 12 человек погибли, еще 30 были ранены.