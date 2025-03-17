МИД России назвал условия для мирного договора с Украиной

МИД РФ заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказа от НАТО для мира

Tекст: Денис Тельманов

В интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул важность «железобетонных гарантий безопасности», которые должны быть частью соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие меры необходимы для достижения прочного мира и укрепления региональной безопасности.

Грушко отметил, что обсуждаемое мирное разрешение конфликта на Украине должно включать внешний контур. Гарантии должны обязательно включать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО от ее принятия в альянс.

При этом Москва не рассматривает вариант с размещение военных контингентов Евросоюза, НАТО или отдельных западных государств под видом «миротворцев» на украинской территории, считая такие войска стороной конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о невозможности Москвы заблокировать отправку «миротворцев» на Украину, пояснив, что другие страны могут прислать войска на Украину, но Россия не будет считать их «миротворцами».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие.

Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжать работать над восстановлением связей между Россией и США.