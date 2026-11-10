  • Новость часаПолитолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    9 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 13:26 • Новости дня

    Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте, сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будайви.

    Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

    «На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

    Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

    Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

    В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

    В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.

    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала предприятия йеменского движения «Ансар Аллах», производившие баллистические ракеты, сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет», – приводит его слова ТАСС. Также ликвидированы химический завод, где производили твердое топливо для этих ракет, и цех по сборке электронных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила две ракеты хуситов на пути к столице Саудовской Аравии.

    В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    9 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журнал Time посвятил новую обложку переломному моменту в развитии чистой энергетики, который наступил на фоне конфликта с Ираном и развития технологий искусственного интеллекта.

    На обложке нового номера изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили, а справа размещена надпись о победе альтернативных источников электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт журнала Time в соцсети.

    «Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике», – говорится в сообщении издания.

    В сопутствующем материале редакция отмечает резкий рост спроса на электричество из-за развития технологий искусственного интеллекта. Кроме того, журнал опубликовал интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, компания которого использует тепло земных недр для выработки энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Вашингтона и Тегерана спровоцировал структурную перестройку энергетической отрасли.

    Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке привело к резкому росту инфляции в США.

    В мае конфликт назвали причиной начала нового этапа мирового энергетического кризиса.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Star: Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек.

    Об увеличении числа жертв инцидента в районе Алиага передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star. Ранее издание Akşam сообщало, что взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş. По данным телеканала A Haber, ссылавшегося на губернаторство региона, было известно о трех погибших и 14 раненых, еще десять человек оставались под завалами.

    «К сожалению, число погибших выросло до шести», – заявил представитель властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о гибели трех человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Местные телеканалы заявили о жертвах при детонации на территории комбината в городе Алиага.

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    9 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Глава МИД Сирии опроверг отправку войск в Йемен

    МИД Сирии опроверг сообщения об отправке вооруженных сил республики в Йемен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил об отсутствии планов по направлению военнослужащих республики для участия в йеменском конфликте.

    По его словам, Сирия не планирует отправлять свои вооруженные силы в Йемен для участия в боевых действиях, передает ТАСС. «Мы не заключали соглашений с законным правительством Йемена относительно размещения там сирийских вооруженных сил. Если мы предпримем такой шаг, то это не будет сделано тайно», – заявил Асаад аш-Шейбани.

    В субботу агентство France Presse со ссылкой на йеменские источники распространило информацию о предполагаемом размещении тысяч сирийских военных в Йемене. Сообщалось, что они якобы будут участвовать в конфликте против мятежного движения «Ансар Аллах» на стороне сил, поддерживаемых Саудовской Аравией.

    Позднее сирийский дипломатический источник в комментарии агентству SANA назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобороны Сирии опровергло информацию об отправке военнослужащих в Йемен.

    В сентябре телеканал Al Mayadeen сообщил о намерении властей Саудовской Аравии договориться с хуситами о временном прекращении огня.

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    9 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани, обсудив развитие двусторонних отношений и ситуацию в Персидском заливе.

    В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений. Обсуждение прошло в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани и его переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива на основе международного права и с учетом интересов всех стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД подтвердил готовность России содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе.

    В прошлом месяце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    9 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Анонсирован первый за 14 лет визит короля Нидерландов на Ближний Восток

    NOS: Король Нидерландов впервые за 14 лет посетит Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима совершат первый за 14 лет визит на Ближний Восток, сообщила телерадиокомпания NOS.

    Монархи планируют посетить Катар с 9 по 11 декабря по приглашению эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS. Их будут сопровождать главы МИД, Минобороны, министр внешней торговли и государственный секретарь по сельскому хозяйству Нидерландов.

    Цель визита – укрепление отношений между странами. Это будет первая поездка Виллема-Александра на Ближний Восток с момента его восшествия на престол. Последний государственный визит нидерландского монарха в регион состоялся в 2012 году, когда королева Беатрикс посетила ОАЭ и Оман.

    В сентябре Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток.

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    9 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о 103 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что за последние сутки боевая авиация Саудовской Аравии нанесла свыше сотни ударов по гражданским объектам.

    За минувшие сутки саудовские военные атаковали цели в шести йеменских провинциях, передает РИА «Новости». «За последние 24 часа саудовская боевая авиация нанесла 103 авиаудара по гражданским объектам в провинциях Мариб, Саада, Ходейда, Таиз, Лахдж и Эль-Джауф, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения», – говорится в заявлении движения хуситов.

    В атаках участвовали истребители F-15 и Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты вылетали с авиабаз Хамис-Мушайт и Эт-Таиф на территории Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению мятежников, с начала нынешней эскалации конфликта Саудовская Аравия нанесла по территории Йемена в общей сложности 4563 авиационных и ракетных удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана стали более 25 мирных жителей.

    В пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек при атаке на рынок в провинции Таиз.

    В четверг йеменское движение хуситов потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    9 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya: США и Иран готовятся обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тегеран готовятся обсудить возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран, сообщает Al Arabiya.

    В настоящее время ведется «подготовка к обсуждению возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран», передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    При этом источники телеканала добавили, что это происходит «без уточнения масштаба их задач».

    «Вашингтон [в рамках будущей сделки] разрешил обогащение урана на территории Ирана на уровне 3,67%, Тегеран согласился», – приводит телеканал слова источников.

    При этом, как указали собеседники телеканала, США требуют понизить степень обогащения иранского урана, обогащенного до 60%. Для этих целей стороны также обсуждают привлечение третьей страны.

    Также Соединенные Штаты могут разморозить иранские активы на сумму от 6 млрд до 9 млрд долларов в случае достижения соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Ирана передали Соединенным Штатам предложение по ядерной программе через Катар.

    В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности инспекторов немедленно вернуться в Иран.

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    10 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Ирак назвал срок вывода турецких войск с базы Башика

    Представитель главкома ВС Ирака ан-Нуман: К 2027 году Турция покинет базу Башика

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие войска начнут покидать базу Башика на севере страны в ноябре, а передача объекта под контроль Багдада завершится к концу года, сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нуман.

    «Поэтапный процесс по передаче базы начнется в ноябре, к концу года будут выведены все турецкие войска. База перейдет под контроль ВС Ирака в конце года – начале следующего», – приводит слова ан-Нумана РИА «Новости» со ссылкой на Al-Iraqiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Турции приступили к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака.

    В прошлом месяце власти Турции приняли решение о передаче Ираку военной базы Башика, использовавшейся турецкими военными более десяти лет.

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    10 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Reuters: Арабская коалиция перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду.

    Коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по столице Саудовской Аравии, на фоне продолжающихся столкновений между королевством и движением «Ансар Аллах», пишет Reuters.

    Служба гражданской обороны королевства выпустила предупреждение для жителей Эр-Рияда, но позже сообщила об устранении угрозы.

    Коалиция также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении южных регионов Саудовской Аравии. Для городов Абха и Хамис-Мушайт также выпускались предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет.

    В воскресенье арабская коалиция перехватила две летевшие на Эр-Рияд ракеты йеменских мятежников.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили запущенную хуситами по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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