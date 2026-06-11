Sky News: Конфликт с Ираном ударил по кошелькам американцев

Sky News: Кризис на Ближнем Востоке разогнал инфляцию в США до 4,2%

Tекст: Мария Иванова

Последние данные об инфляции в Соединенных Штатах показывают, что крупнейший в мире экспортер нефти не застрахован от экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, передает Sky News.

Уровень потребительских цен в мае вырос на 0,5 процентных пункта, достигнув 4,2% – максимального значения с апреля 2023 года.

Основным драйвером роста стали цены на топливо. Стоимость бензина подскочила на 40%, а мазута – на 59%. При этом рост заработной платы составил чуть более 3%, что означает снижение покупательной способности домохозяйств на фоне ускоряющейся инфляции.

Аналитики банка Barclays прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель в 2026 году и 88 долларов в 2027 году, если свобода судоходства в Ормузском проливе будет восстановлена до конца июня. В случае задержки до конца августа цены могут вырасти до 110 и 105 долларов соответственно.

Глава компании Shell Ваэль Саван отметил, что «восстановление баланса на рынке сырой нефти займет год, а возможно, и больше после окончания конфликта». Он объяснил это необходимостью восполнения значительного сокращения запасов, вызванного потерей объемов добычи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном.

Министерство труда страны зафиксировало ускорение инфляции до 3,8% на фоне конфликта. Средняя стоимость автомобильного топлива в государстве увеличилась почти наполовину.