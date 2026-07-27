Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые ранее обеспечивали противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, направлены в штурмовые подразделения под Харьков, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердили в российских силовых структурах.

«В Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитной ракетной бригады, отвечавшие за противовоздушную оборону Никополя (Днепропетровская область). По сообщениям родственников украинских националистов, их родных и близких планируют использовать в штурмовых группах», – сообщил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перевело харьковских зенитчиков в штурмовые подразделения.

Осенью прошлого года ВСУ отправили личный состав киевских расчетов ПВО в штурмовики под Сумами.

Летом прошлого года украинские военные перебросили дополнительные штурмовые группы к Меловому в Харьковской области.