В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Бречалов заявил об отражении самой массированной атаки на Удмуртию
Системы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на объекты Удмуртии
Российские зенитчики успешно перехватили несколько вражеских летательных аппаратов над территорией республики, избежав жертв среди местного населения, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Утром 27 июля средства противовоздушной обороны пресекли масштабный налет на регион, передает Бречалов в Max. Руководитель региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.
«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской республики», – подчеркнул Бречалов.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на местах падения обломков работают профильные оперативные службы. Угроза с воздуха пока сохраняется.
Власти напомнили гражданам, что главная цель противника заключается в создании паники. Людей попросили не поддаваться на провокации и не распространять фейки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля силы ПВО уничтожили украинскую ракету над территорией Удмуртии.
В феврале текущего года один из объектов республики получил повреждения при атаке вражеских дронов.
Прошлым летом власти региона отменили режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотников по заводу в Ижевске.