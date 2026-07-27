Бречалов заявил об отражении самой массированной атаки на Удмуртию

Системы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на объекты Удмуртии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Утром 27 июля средства противовоздушной обороны пресекли масштабный налет на регион, передает Бречалов в Max. Руководитель региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской республики», – подчеркнул Бречалов.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на местах падения обломков работают профильные оперативные службы. Угроза с воздуха пока сохраняется.

Власти напомнили гражданам, что главная цель противника заключается в создании паники. Людей попросили не поддаваться на провокации и не распространять фейки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля силы ПВО уничтожили украинскую ракету над территорией Удмуртии.

В феврале текущего года один из объектов республики получил повреждения при атаке вражеских дронов.

Прошлым летом власти региона отменили режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотников по заводу в Ижевске.