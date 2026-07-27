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Отмечавший день рождения подросток утонул в реке в Челябинской области
В Челябинской области спасатели обнаружили погибшего юношу, унесенного быстрым водным потоком на реке Уй, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Инцидент случился неподалеку от поселка Черноречье, куда компания молодых людей отошла на полтора километра для обустройства полянки, пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение ведомства.
Пресс-служба регионального управления МЧС привела подробности произошедшего. По предварительным данным, подросток 2009 года рождения пошел к воде, оступился, и его унесло течением.
Тело нашли в двух метрах от берега и в пяти километрах от места, где отдыхали дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области спасатели завершили поиски утонувшего в реке подростка.
В начале июля правоохранители нашли в кузбасской реке Томь тело пропавшей девятилетней девочки. В Пермском крае из-за опрокидывания лодки на реке Колве погибла школьница.