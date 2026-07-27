Григоренко заявил о запуске сервиса льгот по карте «Мир»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый цифровой инструмент заработает в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко представил проект на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«На «Госуслугах» реализован единый сервис получения льгот с помощью карты «Мир». Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан», – сказал Григоренко.

Платформа предназначена для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Граждане смогут экономить в аптеках, торговых сетях, учреждениях культуры и городском транспорте. Для активации достаточно выбрать нужную банковскую карту в личном кабинете.

Система самостоятельно загрузит данные из баз, избавляя от необходимости носить с собой подтверждающие документы. При этом цифровой формат станет лишь удобной альтернативой, сохраняя возможность пользоваться классическими бумажными удостоверениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры предложило провести эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту «Мир».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах внедрения единого инструмента доступа к мерам господдержки.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал перевести процедуру оформления социальных выплат в электронный формат.