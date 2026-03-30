Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту «Мир»

Минцифры предложило провести эксперимент по получению льгот по карте «Мир»

Tекст: Вера Басилая

Минцифры России разместило документ с инициативой провести эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту «Мир», передает РИА «Новости».

С ее помощью граждане смогут получить скидку в аптеке, магазине или воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, если оплатят покупку или услугу картой «Мир» любым удобным способом, сообщили в министерстве.

В перечень сфер, где можно будет воспользоваться скидкой, также вошли музеи, театры и другие учреждения культуры. Сервис станет доступен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Участие регионов, организаций и граждан в эксперименте будет добровольным. Эксперимент стартует 1 июля 2026 года и продлится до 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах страны.

Для получения скидок карту любого банка платежной системы «Мир» потребуется зарегистрировать в личном кабинете на сервисе «Госуслуги». Льготные статусы будут активироваться автоматически, а при появлении новых система обновит сведения без участия пользователя. В Минцифры подчеркнули, что продавцы не будут знать, к какой льготной категории относится покупатель – эта информация останется конфиденциальной.

Банк России и правительство намерены внедрить карту «Мир» как универсальное средство получения всех государственных льгот.

Национальная система платежных карт сообщила о сохранении работоспособности карт «Мир» с истекшим сроком действия до 2030 года за исключением отдельных режимов.