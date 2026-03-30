Минцифры предложило эксперимент по получению льгот через карту «Мир»

Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Минцифры предложило провести эксперимент по получению льгот по карте «Мир»
Минцифры России разместило документ с инициативой провести эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту «Мир», передает РИА «Новости».
С ее помощью граждане смогут получить скидку в аптеке, магазине или воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, если оплатят покупку или услугу картой «Мир» любым удобным способом, сообщили в министерстве.
В перечень сфер, где можно будет воспользоваться скидкой, также вошли музеи, театры и другие учреждения культуры. Сервис станет доступен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Участие регионов, организаций и граждан в эксперименте будет добровольным. Эксперимент стартует 1 июля 2026 года и продлится до 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах страны.
Для получения скидок карту любого банка платежной системы «Мир» потребуется зарегистрировать в личном кабинете на сервисе «Госуслуги». Льготные статусы будут активироваться автоматически, а при появлении новых система обновит сведения без участия пользователя. В Минцифры подчеркнули, что продавцы не будут знать, к какой льготной категории относится покупатель – эта информация останется конфиденциальной.
Банк России и правительство намерены внедрить карту «Мир» как универсальное средство получения всех государственных льгот.
Национальная система платежных карт сообщила о сохранении работоспособности карт «Мир» с истекшим сроком действия до 2030 года за исключением отдельных режимов.