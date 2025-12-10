НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Платежные карты «Мир» с истекшим сроком можно будет использовать на постоянной основе, сообщили в НСПК. До 2030 года карты сохранят работоспособность во всех режимах, кроме отдельных исключений.

Речь идет о том, что с 2030 года такие карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах – например, при оплате проезда в транспорте и покупках на борту самолета, где невозможно мгновенно проверить транзакцию.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул, что продление действия карт продиктовано сервисной необходимостью для удобства пользователей и снижения нагрузки на банковскую инфраструктуру. Он пояснил: «К 2030 году части держателей таких карт 'Мир', которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые».

Дубынин отметил, что постепенный переход даст возможность обновлять карты плавно, без сложностей для клиентов, а любая карта требует замены со временем из-за износа. Планируется также ограничить долю операций в отложенных и офлайн-режимах по картам с просроченным сроком до 2,5% к 2028 году и постепенно снизить этот показатель до полного прекращения таких транзакций. Решение утвердили на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.

До этого Дубынин заявил, что сертификаты безопасности на всех чипах карт Visa и Mastercard недействительны с 1 января 2025 года, и поэтому потребуется ограничить такие просроченные карты.

А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что западные платежные системы пока не обращались по поводу возвращения на рынок России.