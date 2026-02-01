Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

Игорь Мальцев
В Финляндии что-то сломалось
Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.
Юрий Мавашев
Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.
Анна Долгарева
Россия показала миру дорогу в неомодерн
В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.