  • Новость часаИран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая
    Трамп призвал к аресту Обамы
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военкор рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками Европы
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    17 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    10 комментариев
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео

    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    1 февраля в ОЭА должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Главное
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины
    На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ
    В Латвии умер канадский артиллерист
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых
    Боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      1 февраля в ОЭА должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации