ВС России уничтожили орудие «Богдана» ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 «Богдана» на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Разведка 6-й мотострелковой дивизии зафиксировала использование 155-миллиметрового орудия украинскими силовиками и оперативно передала координаты цели операторам беспилотников.
В сообщении военного ведомства говорится: «Двумя точными попаданиями замаскированное самоходное артиллерийское орудие противника было уничтожено». Подчеркивается, что действия разведки и операторов беспилотников позволили быстро нейтрализовать угрозу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.
Российские войска взяли Часов Яр и продвинулись в сторону Константиновки.
