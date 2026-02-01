Полиция Ленобласти применила оружие для остановки машины с подростками

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел вечером в субботу на Центральной улице деревни Курполо Подпорожского района. Автомобиль «Лада Веста» не остановился по требованию полиции, несмотря на световые и звуковые сигналы, а водитель, заметив патруль, попытался скрыться, передает РИА «Новости».

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили: «После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю у дома 10 по улице Никольской в деревне Согиницы лихач был остановлен. За рулем кроссовера оказался 13-летний подросток, который взял автомобиль без спроса у своих родителей».

В результате стрельбы пострадал 16-летний пассажир легковушки, он доставлен в больницу. Водителя-подростка передали родителям, его поставят на профилактический учет, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

В МВД подчеркнули, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона и будут поощрены руководством главка.

Ранее сообщалось, что на трассе под Кировом 17-летний подросток на квадроцикле, не имея прав и находясь в состоянии опьянения, сбил сотрудника полиции при попытке скрыться.