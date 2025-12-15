  • Новость часаДмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 декабря 2025, 11:50 • В мире

    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»

    @ Fotostand/K. Schmitt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Рейтинги руководителей ведущих стран ЕС – Германии и Франции – продемонстрировали в 2025 году рекорды падения. Это стало прямым следствием системного экономического кризиса, который переживают не только эти два государства, но и в целом Евросоюз. В чем причина этих процессов и показатели каких стран позволяют Европе в целом пока еще не свалиться в рецессию окончательно?

    В целом Европа в 2025 году с экономической точки зрения была счастлива уже тем, что пациент скорее жив, чем мертв. Некоторые части этого сложносочиненного организма (как, к примеру, Испания) показывают больше движения, чем другие (как Финляндия и Прибалтика, переживающие тяжелые трудности), но если продолжить аналогию, с таким букетом хронических заболеваний стоит изумляться уже тому факту, что пациент до сих пор не протянул ноги.

    Европа долгие годы запутана в целом клубке системных кризисов, которые связаны друг с другом и активно друг друга подпитывают. К ним можно отнести накапливающийся десятилетиями госдолг (Франция – более 115% ВВП, Испания – более 103% ВВП) и социальную модель, требующую высоких затрат.

    К этому прибавляются проблемы с демографией, несмотря на поощрение миграции из ряда стран. Так, даже во Франции в этом году впервые за долгое время зафиксировано превышение смертности над рождаемостью. Старение населения создает дополнительную нагрузку на здравоохранение и бюджет.

    Помимо этого ряд противоречий и промахов не дают экономике Европы расти. Здесь и деиндустриализация, и заигрывание с зеленой повесткой (Германия полностью отказалась от атомной энергетики, что наряду с отказом от российского газа обусловило высокие цены на энергию), и бюрократия, которая мешает развитию передовых технологий и IT-сектора.

    Главный локомотив еврозоны – Германия – в 2025 году явно тормозит. Германский Институт научно-экономических исследований еще осенью констатировал, что «немецкая экономика по-прежнему находится в кризисе. Ожидается, что после стагнации в первой половине 2025 года валовой внутренний продукт с поправкой на цены вырастет на 0,2% в текущем году… Компании во всех секторах экономики сообщают о сохранении низкого спроса и ухудшении их конкурентных позиций на международном уровне».

    Свою роль сыграла и международная обстановка: «Экспортный бизнес испытывает давление из-за тарифов США на импорт». Внутри страны «строительная отрасль продолжает переживать рецессию… Частное потребление восстанавливается медленно.

    Рост покупательной способности, связанный с увеличением реальных располагаемых доходов, снижается, а потребительские настроения в последние месяцы ухудшились».

    Одновременно «кризис сказывается и на рынке труда. Ожидается, что в 2025 году число занятых увеличится только на 19 000 человек… В то же время ожидается, что зарегистрированная безработица увеличится на 155 000, а уровень безработицы вырастет до 6,3%».

    Как полагает «Фокус», расчеты Института научно-экономических исследований и аналогичных центров не вполне корректны, так как «они всегда ожидают слабую экономику в краткосрочной перспективе и при этом экономический рост в ближайшие годы». Например, эти центры в свое время предсказывали «рост… на 1,5% в 2025 году», в то время как «в этом году ожидается 0,2% роста». В целом же «компании по-прежнему сокращают больше рабочих мест, чем создают».

    Все это, к слову, прямо отражается на мнении немцев о руководстве страны: рейтинг канцлера Мерца к концу года побил многолетние рекорды падения.

    Однако есть сектора экономики ФРГ, которые чувствуют себя прекрасно – и сейчас это оборонные компании вроде Rheinmetall и Hensoldt, которые «в последние годы пережили настоящий бум», пишет «Фокус». Взяв курс на противостояние с Россией и милитаризацию, Европа пролила на свои предприятия военно-промышленного комплекса золотой дождь. Как отмечают экономисты, Rheinmetall рассчитывает получить заказы на 300 млрд евро на одно лишь производство снарядов в течение пяти следующих лет. Из обширного пирога европейских военных заказов корпорация сейчас имеет кусок в 18%, но, как сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер, рассчитывает довести его до 25%.

    На фоне тормозящей Германии у другой опорной страны Еврозоны – Франции – дела выглядят несколько лучше. Министр экономики Ролан Лескюр анонсировал, что по итогам года рост экономики Франции составит «не менее» 0,8%, что является шагом вперед по сравнению с ранее прогнозируемыми правительством 0,7%. Впрочем, политический кризис, который переживает страна (рейтинг президента Макрона тоже пробил дно), рискует внести свои коррективы:

    «если, например, у нас не будет бюджета социального обеспечения, если бюджет не будет принят своевременно… эта политическая неопределенность отразится и на экономике», – отметил министр.

    В ноябре глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, со своей стороны, пообещал рост «как минимум» на 0,7% в текущем году и добавил, что «французская экономика достаточно устойчива». Базирующаяся в Париже Организация экономического сотрудничества и развития считает более реалистичной цифру в 0,8%. Но макрофинансовые аналитики в 2025 году уже вынесли французской экономике безрадостный вердикт, де-факто изгнав ее из высшей финансовой лиги. Иначе говоря, по крайней мере на данный момент то, что руководство Франции называет устойчивостью, выглядит в реальности экономическим тупиком.

    Любопытно, что на фоне провалов немецкой и французской экономик испанская демонстрирует реальный рост. Более того, как пишет Le Temps, «испанская экономика имеет все шансы достичь лучших показателей в еврозоне в 2025 году». Ожидается, что рост ВВП составит от 2,7% (прогноз министра экономики Карлоса Корпо) до 2,9% (прогноз Организации экономического сотрудничества и развития) – не в последнюю очередь благодаря развитию туризма, квалифицированной иммиграции (страна предпочитает принимать работников из Латинской Америки) и дешевой энергии.

    «На Испанию приходится 40% роста еврозоны», – отметил премьер-министр Педро Санчес, который вряд ли забыл былой рекордный уровень безработицы в своей стране (более 20%) и годы провалов в экономике. Сейчас безработица снизилась до 10,1%. Некогда проблемная соседняя Португалия также должна показать неплохой рост экономики по итогам года – 1,8%. Секрет? Власти наконец-то научились четко считать деньги и не уходить в дефицит. На днях местный парламент принял бюджет на 2026 год с профицитом в 0,1% ВВП.

    Что касается Италии, то Франция еще может приосаниться на ее фоне: экономический рост в 2025 году должен ограничиться 0,4-0,5%. В целом же по еврозоне Организация экономического сотрудничества и развития ожидает рост на уровне 1,3%. Для сравнения: рост экономики Китая в 2025 году должен составить 5%, в Индии – 6,7%, а в Соединенных Штатах – 2%.

    Прогноз Международного валютного фонда для еврозоны в целом делает ставку на 1,2% по итогам 2025-го и обращает особое внимание на «медленный и посредственный рост».

    Как отметил Альфред Каммер, директор Европейского региона МВФ, «Европа располагает талантами, технологиями и сбережениями, необходимыми для более быстрого роста… Но эти ресурсы не используются в полной мере. Европе не хватает решительных политических действий». По его словам, Европе необходимо «устранение пробелов во внутренней структурной политике» и отмена «трансграничных барьеров внутри ЕС для торговли и мобильности рабочей силы». Иными словами, ЕС должен продвинуться к европейскому федерализму и стать чем-то вроде «Соединенных Штатов Европы».

    Однако на данный момент в Европе всерьез обсуждается совсем другое решительное (если не сказать безрассудное) политическое действие, последняя надежда на «выход из сложной экономической ситуации» – прямое воровство замороженных российских активов. Впрочем, тем самым она сделает себе только хуже: у России есть целый набор эффективных ответных мер.

    Если говорить о европейских странах, которые не входят в ЕС, то экономика Швейцарии в 2025-м пострадала от введения американских тарифов, и хотя они в итоге были смягчены, надеется на рост только в пределах 1,3%. Как отмечает Селина Костер, аналитик Кантонального банка Санкт-Галлена, «в целом экономическая ситуация для Швейцарии остается сложной. Несмотря на снижение пошлин США, наблюдается недостаток внешних стимулов, особенно со стороны Германии». Она полагает, что период замедления экономического роста продолжится и дальше.

    Что касается Великобритании, то ее канцлер казначейства Рейчел Ривз недавно заявила, что каждый из британцев «должен внести свой вклад в безопасность нашей страны и ее светлое будущее». Когда политики заводят речь о светлом будущем, ясно, что со светом в настоящем как-то не очень.

    Оправданий хоть отбавляй: «Брекзит, пандемия, стремительный рост цен на энергоносители и все более раздробленный и неопределенный мир» – но проблемы тянутся годами и не решаются, хотя каждая новая власть раздает самые оптимистичные обещания. Вдобавок планы министерства финансов по повышению налогов насторожили обывателей, которые стали отказываться от покупок и перешли к сберегательной модели.

    Это отразилось на спаде розничной торговли, на который наложилось и очередное падение промышленного производства в августе-октябре на 0,5%. Промпроизводство в Великобритании не растет уже шестой квартал подряд. Организация экономического сотрудничества и развития полагает, что рост британской экономики по итогам года составит 1,4%, однако прогноз на ближайшие пять лет был скорректирован в сторону понижения (так, в 2026-м он должен составить не 1,9%, как предполагалось ранее, а 1,4%).

    Так что, глядя на соседнюю Ирландию, гордой Британии остается только страдать. По прогнозу Европейской комиссии, ВВП Ирландии по итогам года покажет рекордные 10,7% роста – «главным образом благодаря высокой экспортной активности в первой половине года». Кроме того, благодаря гибкой налоговой системе Ирландии здесь нашли приют европейские штаб-квартиры крупных корпораций – от Google до Xerox, что также положительно сказывается на местном бюджете.

    По сути, Ирландия – вторая после Испании страна, которая все еще спасает общеевропейскую экономическую статистику от позорного сползания в отрицательные показатели. Но Ирландия в ЕС – и вообще в мире – такая одна. Большинство же европейских стран по итогам года может похвалиться разве что минимальным экономическим ростом, или же просто «устойчивостью».

    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»

