  • Новость часаЛукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 19:00 • В мире

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочнуюю заморозку активов в ЕС

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочнуюю заморозку активов в ЕС
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью.

    Совет Европейского союза утвердил положение о запрете на возврат замороженных российских суверенных активов, не определив сроки и процедуры разблокировки. Подобная формулировка документа подразумевает бессрочный характер блокировки. Ранее ЕС вынужден был каждые полгода продлевать ее, на это требовалось согласие всех членов Евросоюза. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    Для этого к статье 122 Договора о функционировании Евросоюза был добавлен пункт о чрезвычайных полномочиях ЕК. Фактически были пересмотрены действующие правила, которые обязывают страны союза единогласно подтверждать санкции каждые шесть месяцев. Отныне решения будут приниматься квалифицированным большинством (15 вместо всех 27 государств-членов) и отдельные страны не смогут блокировать продление санкций. В официальном заявлении говорится, что прямые либо косвенные переводы активов или резервов российского Центробанка, а также юрлиц, действующих от его имени, запрещены до устранения риска ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

    Руководство ЕС, включая глав Евросовета, Еврокомиссии (ЕК) и евродипломатии (Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас), назвали такое решение «бессрочной заморозкой» и не уточнили деталей возможного возвращения средств России. В документе, утвержденным Советом ЕС, отмечено, что принятое решение является первым шагом на пути к экспроприации средств под предлогом схемы «репарационного кредита» для дальнейшего финансирования Украины в 2026-2027 годах. Принятие решений по вопросам финансовых программ для Киева назначено на заседание Евросовета в Брюсселе 18 и 19 декабря.

    Этот саммит уже называют решающим. Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) подчеркнула, что наступающая неделя станет ключевой для согласования европейской финансовой поддержки украинской стороны. Коментируя бессрочную блокировку активов, она заявила, что «издержки России будут неуклонно расти».

    В ответ на действия Евросовета официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» и напомнила фон дер Ляйен, что не Россия, а ЕС непосредственно несет экономические издержки в условиях продолжающейся конфронтации. «Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? – Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», – отметила она в своем Telegram-канале.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что конфискация суверенных российских активов была бы откровенным «актом воровства». У российского руководства уже готово несколько сценариев ответа на возможное изъятие активов. На этой неделе Банк России объявил о решении подать иск против бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится большая часть российских резервов в размере примерно 210 млрд евро.

    По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что бессрочная блокировка российских активов поможет убедить Бельгию согласиться на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах нынешней позиции Брюсселя, выступающего против изъятия в любом виде активов РФ.

    Сейчас к опасениям Бельгии присоединились Италия, Болгария и Мальта, которые предлагают альтернативы схеме кредитования Украины. Этот шаг угрожает сорвать цель ЕС по согласованию «репарационного кредита». Как пишет издание Euractiv, в совместном заявлении четыре страны заявили о поддержке предложения ЕК о бессрочной блокировке суверенных активов РФ, но предупредили, что этот шаг не должен «предвосхищать» потенциальное использование этих средств для поддержки военных усилий Киева.

    Страны также призвали ЕК и Евросовет искать менее рискованные альтернативные варианты на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений для удовлетворения финансовых потребностей Украины.

    На этой неделе Венгрия и Бельгия предупреждали, что решение Еврокомиссии использовать статью 122 рискует нарушить законодательство ЕС. Euroclear, Венгрия и Бельгия также неоднократно ставили под сомнение законность схемы кредитования из-за опасений, что она может подорвать финансовую стабильность еврозоны. Такую же позицию занимает Европейский центральный банк.

    В экспертной среде считают, что бессрочная заморозка российских активов не равнозначна их окончательной конфискации и не имеет прочной основы в международном праве. Более того, у Москвы есть несколько вариантов для ответа. В то же время происходящее не отразится на будущих переговорах о мире или урегулировании между Россией, Западом и Украиной.

    «Запрещение возврата замороженных российских суверенных активов не является их окончательной конфискацией даже без механизмов разблокировки. Мы играем в сложную дипломатическую игру с Евросоюзом, который просто не может принимать подобные решения с точки зрения международного права. Отдельные страны, входящие в ЕС, тоже могут не признавать эти решения. Вся эта блокировка действует до тех пор, пока еврократии не скажут нет», – считает экономист Василий Колташов.

    По словам эксперта, у России в запасе несколько потенциальных ответных мер, в том числе признание Евросоюза экстремисткой организацией, как в прошлом это было временно реализовано в случае с афганским движением «Талибан». Среди ответных мер нельзя исключать экспроприации оставшихся западных активов, в том числе предприятий, имущества и интеллектуальной собственности.

    «В России уже неоднократно говорили о том, что замороженные западные активы могут быть конфискованы. А самое главное – Запад может потерять землю на Украине и все, что он себе прикупил при Зеленском.

    Российские компании потихоньку начинают осваивать интеллектуальную собственность в сфере фармацевтики, уже сегодня мы самостоятельно производим некоторые виды лекарств, которые раньше ввозились из-за рубежа»,

    – рассуждает собеседник.

    Эксперт считает, что «экспроприация не должна касаться товарных знаков, но все, что относится к продуктам и технологиям производства – должно быть доступно для копирования на абсолютно законных основаниях». «Пока мы идем в этом направлении очень медленно, но конечной точкой может стать полное освобождение западной интеллектуальной собственности в России», – добавил экономист.

    Колташов подчеркивает, что запрет на возврат замороженных активов не повлияет на функционирование российского финансового рынка и экономики в долгосрочной перспективе, можно лишь говорить о том, что подобные решения «немного подкидывают пессимизма игрокам на рынке».

    «Российский рынок уже падал, нервозности больше нет, поэтому прямого влияния на экономику не оказывается, все и так понятно – Евросоюз наш враг. Российский рынок больше зависит от переговоров РФ и США. Переговорное ралли отражается на живых котировках, которые по итогам очередных встреч делегаций России и США рвутся то вверх, то вниз. Рынок будет еще много раз колебаться», – пояснил экономист.

    По его мнению, ситуация с заморозкой российских суверенных активов делает Евросоюз непривлекательным для инвестиций, падает доверие центральных банков третьих стран к хранению активов в юрисдикциях ЕС, происходит подрыв статуса евро как резервной валюты.

    При этом споры по поводу судьбы активов никак не влияют на любые будущие переговоры об  урегулирования конфликта. «Россия разговаривает с США и Украиной, но не с европейцами, которые хотели обратить внимание на себя таким решением. В контексте переговоров Россия будет делать вид, что это никак не влияет на нашу политику и переговорную тактику.

    Я просто уверен, что российская дипломатия сделает покерфейс. Но по линии Центробанка, Минфина мы начнем судебное преследование»,

    – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, действия европейцев в отношении российских активов «не являются точкой невозврата». «Главный показатель для нас – это решение использования этих средств под выдачу каких-то кредитов», – подчеркнул спикер.

    Он отметил, что за развитием ситуации сейчас следят ключевые незападные игроки – страны БРИКС и Глобального Юга. «В рамках БРИКС говорят о политизации западных финансов и необходимости дедолларизации, о создании альтернативной системы платежей, о возможности введения собственной валюты. Этой точки зрения придерживается мировое большинство. Все это бесит президента США Дональда Трампа, но европейцы тоже понимают, что это направлено против них», – пояснил Ткаченко.

    Китай, Индия прекрасно осознают, что если они подорвут позиции доллара и евро на международных финансовых рынках, то «им станет намного легче дышать, они перестанут сталкиваться с торговыми ограничениями, с санкциями, с запретами выхода на отдельные рынки». При этом, подчеркивает эксперт, действия европейцев создают опасный прецедент, который в будущем могут использовать другие государства для заморозки активов стран, чьи действия они осуждают.

    Он обозначил и риски для Евросоюза, если тот продолжит пытаться конфисковать российские активвы. «На первом этапе разорится Euroclear и другие подобные структуры. Арбитражные разбирательства будут перенесены из Лондона и Парижа в Пекин, в ОАЭ. Но вдолгую – это тяжелейший удар по европейским финансам, произойдет падение кредитных рейтингов, уже выпущенных и новых обязательств, номинированных в евро от имени правительств и государственных бюджетов стран ЕС», – рассуждает политолог.

