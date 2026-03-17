Маска обвинили в создании порнографии с участием детей

Компания xAI получила иск за генерацию порнографических изображений подростков

Tекст: Мария Иванова

Исковое заявление против компании xAI, принадлежащей Илону Маску, поступило в окружной суд штата Калифорния, сообщает The Washington Post. Претензии касаются генерации нейросетью порнографических изображений несовершеннолетних.

Злоумышленники использовали фотографии и видеозаписи более 18 школьниц для обработки в чат-боте Grok. Нейросеть «удаляла» одежду с девочек, после чего отредактированные снимки распространялись в чатах Discord и Telegram, отмечает ТАСС.

Пострадавшие требуют денежной компенсации и введения жестких мер регулирования искусственного интеллекта. В документе подчеркивается: «xAI и ее основатель Илон Маск увидели коммерческую возможность получать прибыль от сексуальной эксплуатации людей, в том числе детей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила предложения по запрету продажи систем искусственного интеллекта для создания эротических дипфейков.

Мать одного из детей Илона Маска Эшли Сент-Клэр ранее подала иск против компании xAI из-за распространения нейросетью интимных изображений.

Сама компания xAI ранее ограничила возможности редактирования фотографий реальных людей с помощью чат-бота Grok.