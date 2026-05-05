Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.19 комментариев
Макрон отказался считать поддержку Пашиняна вмешательством в дела Армении
Президент Франции подчеркнул, что его поддержка Пашиняна перед выборами является выражением доверия и открытой позиции Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон не считает свою поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну вмешательством во внутренние дела республики, передает INTERFAX.RU.
Макрон заявил на брифинге в Ереване: «Надо понять, что такое вмешательство. Я говорю, что содействую этому партнеру, которому доверяю уже восемь лет, как это делал в случае с Майей Санду, которая противодействовала не европейскому выбору».
По словам французского лидера, позиция Франции и других европейских стран является открытой и не может расцениваться как вмешательство. Он подчеркнул, что другая сторона занимается манипуляциями и распространяет ложную информацию через СМИ, чтобы дестабилизировать ситуацию в Армении.
Макрон добавил, что действия иностранных агентов, действующих по заказу Москвы, действительно могут считаться вмешательством.
Эммануэль Макрон находится в Армении с государственным визитом. Очередные парламентские выборы в республике намечены на 7 июня, после чего будет сформировано новое правительство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердили новый уровень отношений, закрепив стратегическое партнерство между двумя странами.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил президента Франции за песни в компании премьера Армении на фоне нерешенных социальных и экономических проблем во Франции.
В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.