Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.17 комментариев
Армения и Франция заключили стратегическое партнерство
Армения и Франция подписали документы о стратегическом партнерстве
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердили новый уровень отношений, закрепив стратегическое партнерство между двумя странами.
Армения и Франция официально подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ был утвержден в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван. Трансляцию церемонии осуществляли местные телеканалы, передает ТАСС.
Документ подписали Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Французская пресса заранее анонсировала подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Парижем и Ереваном. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ армянского руководства от статуса «спутника России».