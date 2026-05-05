    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 14:04 • Новости дня

    Армения и Франция заключили стратегическое партнерство

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердили новый уровень отношений, закрепив стратегическое партнерство между двумя странами.

    Армения и Франция официально подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ был утвержден в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван. Трансляцию церемонии осуществляли местные телеканалы, передает ТАСС.

    Документ подписали Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Французская пресса заранее анонсировала подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Парижем и Ереваном. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ армянского руководства от статуса «спутника России».

    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    4 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил одобрение действиям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что республику больше не воспринимают как «спутник России».

    Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Ереване, передает РИА «Новости».

    «Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал, и тот факт, что у нас так много визитов в вашу страну – это действительно хороший показатель, потому что восемь лет назад эту страну многие государства, представители которых сидят за этим столом, рассматривали как де-факто спутник России», – заявил глава французского государства.

    Макрон также добавил, что Пашинян организовал «бархатную революцию», чтобы устранить риски для страны. По мнению президента Франции, армянский премьер сделал выбор в пользу мира и Европы как главных ориентиров для развития республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Ереван подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны. Армянские пограничники постепенно заменят российских коллег на границе с Ираном и Турцией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность полного выхода республики из ОДКБ.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский парламент препятствует урегулированию отношений между Баку и Ереваном, регулярно принимая резолюции с оскорбительными формулировками в адрес азербайджанской стороны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев заявил о деструктивной роли Европейского парламента в нормализации отношений с Арменией, передает ТАСС.

    Выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, лидер страны подчеркнул, что действия европейских депутатов мешают достижению мира.

    «Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем. С мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана. Только представьте: 14 резолюций за пять лет – своего рода одержимость», – заявил глава государства, добавив, что последний подобный документ был одобрен всего четыре дня назад.

    В качестве ответной меры национальный парламент 1 мая принял решение о приостановке сотрудничества с европейскими коллегами. Кроме того, Баку запустил процедуру выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест», прекратив взаимодействие со структурой во всех сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Азербайджана заморозил контакты с европейскими депутатами. Баку назвал резолюцию Европарламента дипломатическим позором. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова обвинила этот орган в ведении клеветнической кампании.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    4 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Tекст: Ольга Иванова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян рассчитывает совершить визит в Баку для участия в крупном международном мероприятии на фоне укрепления мирных отношений между двумя странами.

    Премьер-министр Армении выразил надежду на участие в саммите Европейского политического сообщества, который примет соседняя республика в 2028 году, передает РИА «Новости».

    Выступая на аналогичном мероприятии в Ереване, политик подчеркнул факт установления мира между государствами.

    «Впервые президент Азербайджана участвует в мероприятии в Армении, хотя и по видеосвязи. Надеюсь, что у меня будет возможность посетить в Азербайджане саммит Европейского политического сообщества в 2028 году», – заявил Никол Пашинян.

    Руководитель кабмина также напомнил о совместной поддержке идеи проведения саммитов на территории обеих стран. Стороны продолжают тесное сотрудничество для институционального закрепления мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об ожидании президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    Политик рассказал лидерам стран СНГ об установлении мира с Азербайджаном.

    Ранее лидеры двух государств договорились навсегда прекратить вражду.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    4 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Баку начал поставлять бензин и дизельное топливо в Армению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале экспорта бензина и дизельного топлива в Армению общим объемом 12 тыс. тонн.

    Алиев выступил по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В ходе мероприятия он объявил о старте экспорта нефтепродуктов соседнему государству, передает РИА «Новости».

    «Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению», – подчеркнул политик.

    Кроме того, глава государства добавил информацию о логистическом сотрудничестве. По его словам, Баку успешно обеспечил транзит 28 тыс. тонн различных грузов через свою территорию в армянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за старт двусторонней торговли.

    5 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона за песни в компании премьера Армении Никола Пашиняна на фоне нерешенных социальных и экономических проблем во Франции.

    Филиппо, возглавляющий французскую правую партию «Патриоты», выступил с критикой Эммануэля Макрона после его появления на ужине в Ереване, где президент Франции исполнил песню Шарля Азнавура под аккомпанемент премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

    «После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак, сегодня Макрон – очень вдохновенный певец… Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину», – написал политик.

    По мнению Филиппо, подобные действия французского лидера далеки от реальных нужд граждан, среди которых он выделил высокие цены на топливо.

    Ранее France Press со ссылкой на данные властей сообщило, что средняя стоимость наиболее востребованного топлива Е10 во Франции вновь превысила 2 евро за литр. Рост цен связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что сказалось на стоимости нефтепродуктов.

    На саммите в Ереване Эммануэль Макрон похвалил Никола Пашиняна за отдаление от России.

    Из-за энергетического кризиса Флориан Филиппо потребовал немедленной отмены антироссийских санкций.

    Филиппо назвал президента Франции самым ненавистным главой государства в мире.

    3 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рейв на французском полигоне обернулся травмами 30 участников

    Tекст: Ольга Иванова

    На военном полигоне близ французского Буржа рейв-вечеринка завершилась массовыми пострадавшими, несколько участников в тяжелом состоянии, часть попала в больницы после употребления запрещенных веществ.

    Инцидент произошел на военном полигоне в департаменте Шер возле города Бурж, сообщает РИА «Новости». Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе рейв-вечеринки пострадали более 30 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

    По его словам, «было зарегистрировано 28 пострадавших в легком состоянии и 5 крайне тяжелых состояний, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков». Министр ранее лично прибыл на место проведения мероприятия.

    Телеканал BFMTV передал, что с начала вечеринки 1 мая правоохранители зафиксировали большое количество правонарушений, включая 75 случаев незаконного хранения наркотиков. Во время рейва на полигоне также обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса: один снаряд специалисты по разминированию уже забрали для уничтожения, над вторым, по словам Нуньеса, продолжаются работы.

    1 мая сообщалось, что около французского города Бурж любители электронной музыки организовали масштабный фестиваль на закрытой территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на музыкальном фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек.


    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Профсоюзы заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.

    Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».

    Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.

    При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.

    Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    4 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Франции по расширению ядерного потенциала и совместные учения европейских стран вызвали обеспокоенность у российских властей по поводу стратегической безопасности, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. При этом в Кремле отмечали, что милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

    4 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Стармер обсудил с Макроном и Рютте открытие Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита в Ереване премьер-министр Британии Кир Стармер вместе с лидерами Франции и НАТО уделил особое внимание вопросу возобновления судоходства через Ормузский пролив.

    Стармер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Основной темой обсуждения стало открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В заявлении Даунинг-стрит отмечается, что лидеры «подчеркнули необходимость открытия Ормузского пролива для восстановления свободы судоходства и свободы мировой торговли».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    4 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Жан-Люк Меланшон решил побороться за пост президента Франции

    Politico сообщила о четвертом выдвижении Меланшона на выборы президента Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в гонку за пост главы государства, пообещав вернуть пенсионный возраст к 60 годам и вывести страну из НАТО.

    Французский лидер левых сил намерен участвовать в президентской кампании 2027 года, передает издание Politico.

    В эфире местного телевидения он подтвердил свои карьерные планы. «Да, я кандидат», – заявил 74-летний политик, отметив готовность противостоять глобальным геополитическим и экономическим рискам.

    На прошлых выборах политик занял третье место, уступив Марин Ле Пен. По данным последних опросов, его поддерживают от 10,5% до 13% избирателей. Это дает шанс на выход во второй тур, однако низкие рейтинги одобрения делают кандидата слабым конкурентом для правых сил.

    В обществе фигура француза вызывает полярные оценки: одни считают его сильным лидером, другие – радикалом. Предвыборная программа включает ограничение прав на наследство, выход Франции из Североатлантического альянса и снижение планки выхода на пенсию до 60 лет.

    Как отмечала в марте газета ВЗГЛЯД, Франция отрепетировала избавление от Макрона.

    В конце прошлого года соощалось, что Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты.

    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

