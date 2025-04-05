Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.