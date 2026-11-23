Tекст: Олег Исайченко

В воскресенье в ливийском порту Бенгази произошел взрыв на российском военном корабле. По предварительной оценке, судно могли атаковать морские беспилотники, сообщило правительство Восточной Ливии. Корабль находился в порту в ожидании дозаправки в рамках соглашений о морском сотрудничестве между двумя странами.

В тот же день безэкипажный катер атаковал торговое судно под флагом Мальты у побережья Бенгази. По информации Reuters, всего 22 ноября ливийские военно-морские и военно-воздушные силы перехватили более 20 БЭК. Предположительно, это были беспилотники класса Magura. Как сообщает RT, они использовали спутниковый интернет Starlink и были запущены с одной из ливийских баз.

Власти Восточной Ливии назвали произошедшее нарушением суверенитета страны и угрозой безопасности судоходства. «Правительство Ливии не позволит превращать ливийские порты, территорию или территориальные воды в арену для сведения счетов или переноса международных конфликтов», – говорится в заявлении.

Правительство во главе с Усамой Хаммадом также обратилось в ООН и Совет Безопасности с требованием провести независимое международное расследование. Кабинет настаивает на установлении мест запуска беспилотников, причастных к атакам сторон и лиц, обеспечивавших военную и логистическую поддержку. Отдельно предложено проверить сведения об использовании военных объектов на западе Ливии для подготовки и запуска дронов, а также выяснить, находятся ли в стране украинские специалисты и военные объекты. Правительство потребовало запросить у Киева официальные разъяснения.

При этом возможная причастность Украины к атакам уже получила публичное подтверждение – ее прокомментировал Владимир Зеленский. Ранее телеканал CNN сообщал, что украинские операторы морских беспилотников базируются на военной базе в Мисурате. Они обучают ливийских военных работе с дронами, получая взамен возможность атаковать российские суда.

В Кремле обратили внимание на заявления о причастности Украины к нападениям на российский корабль и торговое судно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вопрос находится в ведении Минобороны, которое предоставит дополнительную информацию, если сочтет это необходимым.

Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил RT, что атаки в Бенгази свидетельствуют о попытке Киева расширить географию противостояния на удаленные морские районы. По его словам, Россия проработает возможные варианты реагирования и не оставит произошедшее без ответа.

Таким образом, Украина расширяет географию диверсионной активности далеко за пределы Восточной Европы, вовлекая в противостояние новые регионы и государства.

Так, при поддержке Франции украинские инструкторы участвуют в подготовке союзников исламистских формирований в Мали, что дестабилизирует обстановку в регионе. Кроме того, эксперты не исключают, что Британия или Франция могли организовать атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море в марте 2026 года. Тогда танкер, следовавший из Мурманска, также атаковали украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии. По оценкам экспертного сообщества, за нынешним нападением также могут стоять страны НАТО, в частности Британия.

«Ливия – это классический пример failed state («несостоявшегося государства»). В стране действует два правительства: одно – в Триполи, второе – в Бенгази. При этом западное побережье, которое формально должно находиться под контролем Триполи, фактически превратилось в «пиратский берег»: вся полнота власти там принадлежит местным командирам – по сути, племенным вождям», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, украинская сторона предлагает этим «местным авторитетам» инструктажи по методам ведения современных боевых действий, по работе с дронами и другими техническими средствами, а взамен получает фактически карт-бланш для действий на слабо контролируемой территории. «Правительство в Триполи, возможно, и не отдавало приказ напрямую о нападениях на суда РФ, но создавало постоянные условия, при которых любое российское судоходство подвержено высокому риску», – уточнил собеседник.

О том, что в Триполи обосновалась украинская группировка, говорит и военный эксперт Юрий Лямин. «По некоторым данным, около 200 сотрудников украинских спецслужб активно работают в Западной Ливии. Формально они числятся советниками при правительстве национального единства (ПНЕ) в Триполи, обучая местных военных обращению с БПЛА и БЭК. На этом фоне власти, судя по всему, закрывают глаза в том числе на операции против российских судов», – указал он.

Местные ливийские власти и сами не вполне самостоятельны – они находятся под сильным влиянием Турции и ряда европейских стран, добавил аналитик. В этой связи капитан I ранга запаса Сергей Ищенко допускает, что за атакой на военный и торговый суда могла стоять Британия – ей, вероятно, отводилась роль покровителя или наводчика. «Очевидно, за нашим кораблем велось наблюдение.

Судно атаковали в самый неподходящий момент: оно пришвартовалось у причальной стенки и оказалось обездвижено. Другими словами, корабль не мог ни уклоняться, ни в полной мере применять имеющееся на борту вооружение»,

– рассуждает спикер. Как рассказал Ищенко, обеспечение безопасности судов в иностранном порту – задача принимающей стороны. «За оборону порта отвечает хозяин. Мы не можем применять оружие в чужом порту, стоя у причала в статусе гостей», – уточнил он. Впрочем, собеседник указал, что ливийцы всеми силами пытались обеспечить безопасность российского корабля в Бенгази. По информации СМИ, большую часть безэкипажных катеров – 17 из 21 – удалось уничтожить. «То есть ливийские военные отбивались как могли, но у них не хватило сил», – предположил капитан.

Схожей точки зрения придерживается Лямин. По его мнению, странами, оказавшими помощь Украине в проведении операции, могли быть Британия и Франция. «Не исключаю, что Лондон и Париж включили режим постоянного отслеживания российских кораблей и предоставили украинской стороне разведывательную информацию в том числе со спутников», – считает собеседник.

По его мнению, противник ждал швартовки, когда корвет будет в наиболее уязвимом положении. «Дело в том, что безэкипажному катеру труднее атаковать движущуюся цель в открытом море из-за более сложного упредительного наведения и ограничений в обработке данных датчиками дрона», – пояснил собеседник. В случае же с атаками в порту принципиальное значение приобретает уровень безопасности самой базы, продолжил Лямин.

«Хотя ливийской стороне удалось нейтрализовать часть БЭК, объект в Бенгази, судя по всему, не имеет надлежащей защиты от подобных нападений. Причем украинские боевики могли знать об этом благодаря спутниковым данным или сведениям западно-ливийской агентуры», – отметил эксперт.

Вместе с тем, на иностранных крупных военно-морских базах российская сторона может развертывать группы ПДСС (противодиверсионных сил и средств) – но при условии, что это предусмотрено двусторонними соглашениями. «Если такие меры и были приняты в Бенгази, то речь шла об одиночных постах с небольшим количеством людей. А с таким объемом сил крайне сложно обеспечить защиту судна», – рассуждает спикер.

Как бы то ни было, действия Украины – в том числе, атаки на суда в Балтийском и Средиземном морях, противодействие Африканскому корпусу ВС РФ – дают основания говорить о международной террористической угрозе. По мнению Анпилогова, Киев в некотором смысле повторяет путь талибов, но в обратном направлении.

«Талибан» когда-то было изгоем в собственном государстве, но после ухода американцев из Афганистана движение пришло к власти и показало: их суть – не только религиозная фундаменталистская настройка, но и способность к управлению. Например, они начали создавать оросительные каналы в стране», – напомнил собеседник.

В случае Украины наблюдается обратный процесс – постоянная и неумолимая деградация государства, добавил он. «Страна, которая начинала как космическая держава, могла запускать ракеты, делала сложное оборудование – энергетическое, тяжелого машиностроения, – сейчас не способна ни на что, кроме как схватить человека на улицах и отправить его в окоп стрелять из чужого ружья чужими же патронами», – указал аналитик.

Почти одновременные атаки на суда в Балтийском и Средиземном морях Анпилогов назвал «звеньями одной цепи». По его мнению, Киев пытается всячески сорвать переговорный процесс, в котором за последние недели наметился прогресс, и вынудить Россию на резкие действия.

«Украинское руководство стремится создать условия, которые позволят им выйти из переговоров и при этом обвинить в их срыве Москву. Но пока, как мы видим, у Украины это не получается: Россия была и остается крепким орешком, который невозможно комариными укусами вывести из равновесия»,

– подчеркнул он. Лямин также считает, что инцидент в Бенгази нужно рассматривать вкупе с недавними атаки на Крымский мост и на российский сухогруз в Финском заливе. «Киев продолжает курс на эскалацию и экстерриториальное расширение боевых действий. На мой взгляд, в этой связи России нужно усиливать удары по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре», – полагает эксперт.

Кроме того, по его мнению, Москва могла бы активизировать меры дипломатического воздействия на Правительство национального единства с тем, чтобы в Триполи занялись сдерживанием «украинских советников» на своей территории. «России нужно действовать с учетом влияния Турции в регионе, а также перемирия между местными властями и Правительством национальной стабильности, контролирующего Восточную Ливию», – считает собеседник.

Помимо этого, допускает аналитик, России было бы уместно продумать потенциальное применение силовых методов купирования опасности, исходящей от украинских военных в Восточной Ливии. «В целом же, это вопрос, скорее, большой политики», – заключил Лямин.